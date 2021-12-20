نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية يقوم بتسليم جائزة التميز الحكومي العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المشتركة الخاصة بصندوق التنمية العقارية السعودي قام بتسليم جائزة التميز الحكومي العربي، هذا عن فوز تطبيق المستشار العقاري التابع لصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، وتقديم جائزة أفضل تطبيق عربي حكومي، ولذلك فاز تطبيق وخدمة المستشار العقاري المقدم من قبل صندوق التنمية العقارية السعودي بجائزة التميز الحكومي العربي، ولذلك أوضح علي أنها أفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية، وهذا من قبل الحفل الذي نظمته جامعة الدول العربية، ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهذا يعد أمر ضروري بتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية شهر نوفمبر 2020م في إمارة دبي.

الهدف من جائزة التميز الحكومي العربي :

الهدف من هذه الجائزة، إبراز وتكريم الجهات الحكومية المتميزة، وهذا ما يسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي، وهذا يقوم بتحقيق أهدافة يجب كفاءة وفاعلية، حيث أن “تطبيق المستشار العقاري” يعد من أول منصة رابط الإلكترونية المتميزة المقدمة من قبل حكومية بين الجهات ذات العلاقة في منظومة الإسكان، ولذلك تم الإعلان على أن أكثر من 19 جهة تمويلية لخدمة لمستفيدي برنامج “سكني” وهذا من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية.

بالإضافة إلى ذلك أن الهدف من إثراء تجربة المستفيد وتبسيط وتسهيل رحلة وإجراءات حصول الأسر السعودية على السكن لهم إلكترونياً، حيث أن تم تقدم خدماته منذ انطلاقته نهاية عام 2018م قد وصل إلى 1.3 مليون مستفيد وتابع.

صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية قام بتوفير تطبيق “المستشار العقاري” وهذا لجميع الأجهزة الذكية الإلكترونية، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين السعوديين لكي يتم إختصار الوقت والجهد للمستفيدين، ولذلك تم الايضاح على أن يحصل المستفيد من خلالها على 5 توصيات تمويلية وسكنية، ومركز الاتصال الموحد 199088 وحساب العناية بالمواطنين المستفيدين، والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن برنامج القرض العقاري المدعوم.

صندوق التنمية العقارية أعلن عن إيداع الدعم الشهري لمستفيدي البرنامج أكثر من 755 مليون ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بحسابات المواطنين، وهذا من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولذلك صندوق التنمية يحرص على تطبيق أفضل وأحسن المعايير العالمية، وهذا لكي تقوم بتمييز المؤسسي والجودة في خدماته محققاََ الريادة، وهذا في مجال عمله كمؤسسة تمويلية.