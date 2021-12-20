نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

قرض الأسرة هوا أحد أهم المنتجات التمولية من بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاء بنك التنمية في السعودية عام 1391 هجريا وذلك من أجل تقديم المساعدات والحلول التمولية للأفراد من المواطنين لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم ومن أهم المنتجات التمويلية للبنك قرض آهل، وقرض الزواج، وقرض كنف للنساء من الأرامل والمطلقات، وأيضا يقوم البنك بأعطاء التمويل اللازم للمشروعات من أجل المساعدة في العملية الاقتصادية وذلك بعد التعديل علي السياسة الداخلية للبنك في عام 1994 ميلادية، وسوف نتعرف ألان علي أهم الشروط الرئيسية اللازمة للحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية وبعض الأحكام الخاصة بالمتقدمين من كبار السن الذين تجاوز عمرهم ال60 عاما. الشروط العامة للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية أن لا يتجاوز المستفيد من طلب القرض ٧٠ عاما.

كذلك لا يتجاوز دخل الفرد داخل الأسرة مبلغ ٣٠٠٠ ريال سعودي.

كذلك من الأشخاص الذين يحق لهم التقديم على طلب للحصول على قرض هما الطفل الذي يعيش في أسرة حتى سن 24 عام في حالة كان لم يتزوج بعد أو أن يكون ليس لديه وظيفة وينطبق هذا الإجراء أيضا على الفتيات.

أيضا المرأة المطلقة أيضا يحق لها التقديم للحصول على قرض وإذا كانت أرملة أيضا وخاصة إذا كان لديها أطفال تعولها مهما كان سن الأطفال. إجراءات الحصول على التمويل للأشخاص من كبار السن من يزيد عن 55 عام يحق له أن يحصل على تخفيض لقيمة القرض العائلي وذلك لأن سن الاستحقاق للقرض هو 60 عام. لذلك تحصل على تخفيض وذلك عن طريق القيام بضرب قيمة السداد الشهري في عدد الشهور حتى تصل لسن 60 عام.

وهذا يحدث إذا كان المبلغ الذي يريد قرضه لا يكون أقل من الحد الادنى لأي قرض وهو أن يكون أقل من 60 ألف ريال سعودي، ويجب أن يكون عمر الكفيل الخاص بالجهة الحكومية أن يكون سِنه لا يتعدى 55 عاما.

في حالة إذا كان الشخص الذي يريد الاقتراض سِنه ما بين 60 إلى 65 عام. في هذه الحالة لا يحق له اقتراض مبلغ يزيد عن 30 ألف ريال.

أما في حاله كان الشخص الذي يريد الاقتراض عمره يتراوح بين 65 عام و70 عام فإنه يحصل على قرض أقصاه 18 ألف ريال، ويجب أن يكون سن كفيل الجهة الحكومية لا يتخطى العام 55. طرية التقديم علي قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية الدخول إلي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

ثم الضغط علي أيقونة تقديم.

بعد ذلك يطلب منك الموقع إدخال رقم الهوية الوطنية نتأكد من إدخالة بشكل صحيح وتاريخ الميلاد بشكل صحيح.

بعد ذلك يطلب البنك رقم الحساب البنكي الخاص بمقدم الطلب.

ثم يقوم البنك من التأكد من المعلومات المرسلة.

بعد ذلك يطلب منك البنك أستكمال باقي الأوراق ويتم أرسالها عبر البريد.

ثم يقوم البنك بإيداع المبلغ في حسابك البنكي بعد الموافقة. الوسوم عمر شويل - جدة قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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