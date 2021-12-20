مزايا تمويل سدد ديونك من منصة سلفة، حيث أن منصة سلفة تقدم تمويل ميسر لسداد ديونك في المملكة، الآن سدد ديونك أو أدفع فواتيرك من خلال المنصة الإلكترونية، فإن هذا التمويل يتميز بأنه سريع وفوري متاح في أي وقت الحصول عليه، لذلك يجب علي كل مواطن يرغب في الاستفادة من هذا التمويل الميسر أن يسجل في المنصة الإلكترونية، حيث أن منصة سلفة تعد هذه أول منصة إلكترونية سعودية من البنك المركزي السعودي تعطي تمويل شخصي سريع، لذلك يمكن لأي مواطن يرغب في الاستفادة من أي خدمة من خدمات المنصة متابعة موقعنا الإلكتروني ثقفني لمعرفة جميع المعلومات المطلوبة.

مزايا تمويل سدد ديونك من منصة سلفة

هذا التمويل يستخدم في أي أمر طارئ وسد أي مستحقات علي المواطن مثل الفواتير أو الديون، كما يمكن استخدامه أيضا في أغراض شخصية مثل إصلاح السيارة أو للترفيه في أجازة أ تحسين وضع المنزل، وهذا التمويل يمكن الحصول عليه في أي وقت أو أي مكان في المملكة العربية السعودية، فإن مزايا تمويل سدد ديونك من منصة سلفة تكون كالتالي:

هناك توافق بين التمويل وأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل سريع وفوري ويوفر الوقت والجهد علي المواطنين.

يتمتع التمويل بهامش ريح يكون تنافسي.

تقدم المنصة فترات مناسبة وميسرة للسداد، فترة السداد تكون مجدولة للمواطن المستفيد.

إيداع التمويل يتميز بالسرعة.

خطوات التسجيل بالمنصة الإلكترونية

هناك شروط يجب أن تتوفر في أي مواطن للحصول علي التمويل، ويمكن لكل مواطن الحصول علي التمويل من رابط طلب تمويل سدد ديونك الميسر من منصة سلفة، حيث يجب أن يقوم كل مواطن يرغب في الاستفادة من المنصة أن يسجل بالمنصة الإلكترونية، فإن خطوات التسجيل تكون كالتالي:

الدخول علي رابط منصة سلفة الإلكترونية.

يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الوطنية المكون من 10 أرقام.

يسجل رقم الهاتف الجوال الخاص به مع تحديد أو كتابة مفتاح المملكة 966+.

إدخال البريد الإلكتروني للمواطن المستفيد من المنصة.

كتابة الكلمة السر ويجب ألا تقل عن 8 خانات ويكون بها حروف.

قبول الشروط ثم الضغط علي استكمال التسجيل.

طريقة الدخول علي حساب سلفة

إن كل مواطن يرغب في الاستفادة من منصة سلفة الإلكترونية لابد من أن ينشأ له حساب علي المنصة، ثم يقوم بالدخول علي رابط المنصة ليدخل علي الحساب كالأتي: