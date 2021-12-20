فرص عمل وتدريب لحملة الدبلوم والبكالوريوس عن طريق تمهير يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية

بعد تزايد عمليات البحص حول منصة هدف والوظائف المتاحة من خلالها وخاصة بعد إعلان إتاحة منصة هدف اكثر من 1400 فرصة حقيقية للتدريب لمختلف الجنسين (شباب – بنات) من حملة الدبلومات والبكالوريوس لكي تدريبهم وتتيح لهم فرص عمل في الكثير من مناطق المملكة، فقد أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن إتاحة فرص تدريبية في مجال الهندسة، الصحة، التقنية، الإدارة وغيرها من المجالات الفنية الأخرى، وتوفير العديد من المميزات للمتدربين من ضمنها مكافأة شهرية، حيث تتيح الخدمة التدريب على رأس العمل بشكل خاص لتطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية، سواءً كانوا حديثي تخرج أو ممن سبق لهم العمل؛ بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، ومن يتوفر لديه الشروط المعلن عنها بالمقال سوف يتاح له الاشتراك في البرنامج التدريبي هدف وسوف نذكر كيفية التسجيل بالبرنامج بالتفصيل.

شروط القبول والالتحاق بتدريبات صندوق هدف للخريجين:

يتم التحاق في برنامج هدف للاستفادة من التدريبات واتاحة فرص للعمل من ينطبق عليهم الشروط الاتية:

يشترط في المتدرب ان يكون سعودي الجنسية.

لم يسبق له ان تدرب من قبل ولم يستفيد من برنامج تمهير.

لم يسبق له ان سجل في نظام التامينات الاجتماعية أو الخدمة الميدانية خلال الـ6 أشهر السابقة.

يتاح التدريب لمن حصل على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والادارية مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسيين) أو البكالوريوس أو أعلى.

يشترط في المتقدم ألا يكون على رأس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

المزايا التي يقدمها برنامج تمهير للمتدربين:

حيث توفر هدف البرامج المختلفة والتدريبات اللازمة الخاصة بها من خلال تمهير في مدن المملكة المختلفة لكل من الأشخاص الراغبين في التقديم من حملة الدبلومات والبكالوريوس وما فوق، بحيث تستمر هذه الدورات لمدة 6 شهور ويتم خلالها اختيار المتدربين من خلال توافر الشروط المعلن عنها للمتدربين ومن خلال التدريبات يحصل المتدربين على المزايا المختلفة ومن امثلتها مايلي:

يقدم برنامج تمهير دورات تدريبية إلكترونية.

يتميز برنامج هدف من تقدم شهادة خبرة تفيد الانتهاء من مرحلة التدريب.

بالإضافة إلى تقديم التغطية الكاملة الشاملة التأمين على كافة أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء العمل للمتدربين.

ويتم تقديم بعض المكافأت المالية كنوع من التشجيع لحملة الدبلومات قد تصل إلى 2000 ريال سعودي وحملة البكالوريوس إلى 3000 ريال سعودي.

كيفية التقديم بالخطوات على تدريب وفرص عمل برنامج تمهير :

برنامج تمهير يعمل على التدريب للخريجين والغير ملتحقين باية اعمال لهم حيث يوفر لهم فرص عمل، وتتيح هذه الفرص بعد التأكد من انتهاء الدورات التدريبية التي تم تخصيصها للخريجين الذي لم يعملوا خلال مدة 6 أشهر، وذلك من أجل تهيئة أكبر قدر ممكن من النساء والرجال لسوق العمل، ويمكن التقديم على هذا البرنامج التدريبيمن خلال عدة خطوات اهمها مايلي: