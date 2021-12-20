نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض 2022 تويوتا كورولا gli تقسيط بـ333 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب شهر ديسمبر 2021 من الانتهاء تنشط عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 ومن بين هذه العروض تظل تويوتا كورولا 2022 واحدة من أكثر السيارات طلبًا في العام الجديد خاصة لما توفره من مزايا وتقنيات ومواصفات حصرية سواء على صعيد السيارات العادية ذات المحرك العادي الذي يعمل بالبنزين أو السيارات الهجين التي تحمل محرك يعمل بالكهرباء وبالبنزين معًا مثل كورولا gli الجديدة كليًا.

مواصفات تويوتا كورولا gli

كما سبق القول أمامنا سيارتين من كورولا gli إحداهما بمحرك بنزين عادي وهي كورولا جي ال اي إم ار بمحرك 1.5 لتر والأخرى هي كورولا gli الهايبرد HEV بمحرك سعة 1.8 لتر ولكل منهما مزايا سواء في معدل استهلاك الوقود أو في الكفاءة على الطريق.

مواصفات كورولا gli إم آر:

تأتي MR من كورولا gli بمحرك عادي مزود بـ3 اسطوانات وتبلغ القوة القصوى فيه 119 حصانا عند 6500-6600 دورة في الدقيقة فيما يصل العزم الأقصى إلى 148 نيوتن في المتر عند 4600- 5000 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT مزود بخاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات ويصل معدل استهلاك الوقود فيها إلى 19.3 كم/ لتر.

مواصفات كورولا gli الهايبرد:

أما النسخة الهايبرد من كورولا 2022 فتأتي بمحرك هجين له قوة حصانية قصوى (مجمعة) تصل إلى121 حصان عند 5,200 دورة في الدقيقة بينما يصل العزم الأقصى إلى 142 نيوتن في المتر عند 3,600 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT

ويصل معدل استهلاك الوقود في هذه النسخة إلى 27.6 كم/ لتر.

سعر كورولا 2022

بالنسبة للنسخة الأولى العادية يبدأ سعر كورولا 2022 gli عند 90 ألف ريال شامل الضريبة المضافة فيما يصل سعر كورولا gli 2022 هايبرد إلى حوالي 100 ألف ريال شامل قيمة الضريبة عند الشراء النقدي من وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل.

تقسيط كورولا 2022

يمكن الحصول على عروض تقسيط السيارات الجديدة من عبداللطيف جميل أو من غيره من معارض البيع والبنوك التي توفر تمويل السيارات الجديدة حيث يمكن تخصيص 40 % من السعر في التمويل للسداد كدفعة مؤخرة وسداد قسط شهري يبلغ 333 ريال أو أكثر بقليل ويتم سداد المبلغ الباقي كدفعة مقدمة.