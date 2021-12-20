استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني 1443

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني إلكترونياً على محرك البحث “جوجل”، وقد اعتمدت الحكومة السعودية مؤخراً على تقديم أغلب خدماتها إلكترونياً بهدف توفير وقت وجهد المواطن السعودي، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى الإعتماد بشكل كلي على التقنية الحديثة والتكنولوجيا واستخدامها في تقديم كافة خدماتها بحلول عام 2030م، وتقدم وزارة التجارة والإستثمار السعودية خدمة الإستعلام عن السجل التجاري للمواطنين بطريقة إلكترونية بحيث يتمكن المواطن من معرفة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري الخاص به بطريقة إلكترونية بسيطة بدلاً من التوجه إلى مقرات وزارة الخارجية، ونوضح لكم في مقالنا اليوم عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن السجل التجاري برقم السجل المدني كما وضحنا لكم في المقال السابق كيفية الإستعلام عن السجل التجاري بالإسم أو رقم الهوية، فإلى نص المقال.

استعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني

تتُيح وزارة التجارة السعودية للمواطنين السعوديين الذي لديهم نشاط تجاري إمكانية الإستعلام عن سجلهم التجاري بإستخدام رقم السجل المدني بطريقة إلكترونية بسيطة غير معقدة عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب على المواطن الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والإستثمار السعودية .

. ثانياً ينبغى تسجيل الدخول على الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً اضغط على الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة الإستعلام عن السجل التجاري.

رابعاً اكتب رقم السجل المدني الخاص بك.

خامساً انقر على كلمة “بحث” حتى تظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات عن السجل التجاري الخاص بك.

وهكذا نكون قد استعلمنا عن السجل التجاري إلكترونياً بإستخدام رقم السجل المدني

مميزات السجل التجاري

يتمتع المواطن السعودي الذي يمتلك سجل تجاري من وزارة التجارة والإستثمار السعودية بمميزات عديدة نوضح لكم أبرزها كالتالي:

أولاً يتمتع المواطن الذي يمتلك سجل تجاري بعدد كبير من الأسماء المسجلة الموجودة على موقع الوزارة.

ثانياً يتمتع المواطن بإمكانية دمج المعلومات في جهات حكومية متعددة.

ثالثاً يُسهل السجل التجاري الكثير على موظفي القطاع الحكومي في تحديث البيانات.

رابعاً يُسهل على المواطنين التعامل مع الجهات الحكومية بدون أوراق ويوفر وقتهم وجهدهم.

خامساً يُمكن المواطنون من استخراج الفواتير الموحدة.

شروط استخراج سجل تجاري

يجب على المواطن السعودي الذي يريد فتح مشروع أو محل خاص به أن يكون لديه سجل تجاري على أن تتوفر فيه شروط محددة وضعتها وزارة التجارة والإستثمار السعودية، ويُمكنكم معرفة شروط استخراج سجل تجاري كما حددتها الوزارة عن طريق الضغط على الرابط المظلل لينقلك إلى مقال سابق قمنا بكتابته يوضح كل هذه التفاصيل.

مدة حجز الإسم التجاري

أعلنت وزارة التجارة السعودية أن المهلة المحددة للإسم التجاري 60 يوم إلى أن يتم استخراج السجل التجاري، ومن الجدير بالذكر أنه يُمكن للتاجر أن يقوم بتغيير الإسم التجاري قبل انتهاء الستين يوماً، وفي حالة انتهاء المدة المحددة 60 يوم لن يكون بإستطاعته تغيير الإسم بعد إصدار السجل التجاري.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم به كافة التفاصيل الخاصة بكيفية الإستعلام عن السجل التجاري برقم السجل المدني وأبرز شروط استخراج السجل التجاري، ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، وننتظر أسئلتكم واستفساراتكم الخاصة بالمقال بالتعليقات بالأسفل وسنرد عليها جميعاً في أسرع وقت بإجابات وافية تفصيلية