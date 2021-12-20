نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف التعليم في السعودية بنظام الحضور وتطبيق نظام التعليم عن بُعد لفئة معينة من الطلاب وقرارات وزارية جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قطاع كبير من المواطنين وبالأخص من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية يتسائلون الآن عن آليات النظام الجديد في التعليم السعودي، والذي جاء مقسمًا إلى 3 فصول دراسية نظرًا لمراعاة ظروف تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”، الذي أصبح يهدد العالم بأكمله، إذ قام الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي باعتماد هذا النظام في الفترة الأخيرة لضمان سير العملية التعليمية والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب دون وجود أي خلل طوال فترة الدراسة.

استكمال العام الدراسي في المملكة العربية السعودية

لا يوجد أدنى شك أن هذا العام الدراسي يختلف عن السنوات السابقة من حيث آلية التعليم بالمملكة العربية السعودية، فقد تمت الموافقة على تطبيق نظام الـ 3 فصول دراسية بدلاً من فصلين، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة الأمر لمدة سنتان ناقش فيها المسؤولون كافة المقترحات التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في المملكة وفق رؤية المملكة لعام 2030، وقد انطلق العام الدراسي بالفعل على العديد من المنصات التعليمية تحت إشراف وزارة التربية و التعليم السعودية بالتزامن مع تفشي متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

كما انة من المقرر ان الطلاب الذين لم يتجاوز عمرهم 12 عام وهم الذين لم يتلقو لقاح كورونا، سوف يتم الغاء الحضور لهم والقيام بإختبارهم من خلال المنصات الالكترونية عن بُعد.

مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443

من المقرر أن تنطلق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية من يوم الأحد الموافق الموافق 27 فبراير 2022 م، و يستمر الطلاب في أداء الامتحانات لمدة قدرها 10 أيام لتبدأ بعد ذلك إجازة الفصل الدراسي الثاني، في اليوم العاشر من مارس 2022 م، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام حتى يستأنف الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثالث، الذي يبدأ في 20 مارس 2022.

آلية الامتحانات في السعودية لعام 1443

أصبحت الآن الآلية التي تستخدم في إجراء الاختبارات لكافة المستويات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لقرارات الوزارة كما يلي: