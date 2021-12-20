نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تقليص الدراسة إلى 4 أيام فقط في الأسبوع بعد تعديلات نظام الدراسة الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رأي الصحفي عبد الرحمن المرشد وعبر عن رأيه في تقليص أيام الدراسة لأربعة أيام فقط بالأسبوع الواحد، وهذا الأمر سيكون مناسب جدًا للطلبة والطالبات، وبل ومناسب للتعديلات الجديدة بنظام الدراسة للعام الحالي، حيث جاء العام الدراسي على ثلاث فصول دراسية، واعتبر رأيه خطوة جريئة من الوزارة من أجل إقرار ذلك القرار.. دعونا نوضح لكم رأي المرشد بالتفصيل.

رأي المرشد في نظام العام الدراسي الحالي

رأى الكاتب الصحفي عبد الرحمن المرشد أنه يجب تقليص أيام الدراسة في العام الحالي إلى أربع أيام فقط بالأسبوع، وذلك حسب النظام الجديد للدراسة، حيث سيتم تقليص الأسبوع إلى أربعة أيام بدلًأ من خمسة أيام، خصوصًأ أن العام الدراسي الجديد اصبح طويل جدًا ومرهق على الطلبة والطالبات وحتى الكادر التعليمي، واقترح تقليص الدراسة بحيث لا يشعر الطلاب والمعلمين بالملل أثناء الدراسة، وبإمكان الوزارة إلغاء أيام الإجازة المتقعطة التي استحدثتها الوزارة مؤخرًا، بل وتكتفي بأربعة أيام للدراسة من كل أسبوع فقط، ومع تطبيق النظام وفي حالة ملاحظة أي ضغط في المواد، فحينها يتم زيادة حصة دراسية من أجل تعويض النقص.

اقتراح عبد الرحمن المرشد بتقليص أيام الدراسة

ووضح عبد الرحمن المرشد الكاتب الصحفي بأن هذا الاقتراح بالتقليص سوف يقوم بتعزيز السياحة الداخلية داخل المملكة، وبإمكان أي عائلة السفر في الإجازة الأسبوعية من أجل قضاء وقت ممتع داخل مدينة محلية ساحلية والاستمتاع بالإجازة، كما أن الطلاب لن يشعروا بالملل أثناء العلمية التعليمية، وبإمكان الوزارة الاستفادة من يوم الإجازة الإضافي أسبوعيًا من أجل ممارسة أنشطة لاصفية للراغبين من الطلبة والطالبات، أو حتى عمل دروس بإشراف المدرسة مع برامج أخرى يستفيد منها الطلبة والطالبات.

والجدير بالذكر أن يوم الإجازة الإضافي من كل أسبوع سوف يسهل عملية التعديل على المناهج وفقًا للنظام الجديد، ولن تدخل المناهج في أي مشكلة، بل ستكون المناهج مواكبة للعام الدراسي الجديد، وتمنى المرشد أن تضع الوزارة هذه الاقتراح ضمن أولوياتها الفترة الحالية وتنظر إليه، خصوصًا أنها ما تسعى إليه الفترة الحالية هو مصلحة الطالب في المقال الأول، خصوصًا أن هذه الخطوة ستحمى الطلاب وتحافظ عليهم أيضًا ضد فيروس كورونا المستجد.