نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الوطني للأرصاد.. صقيع وثليج وتقلبات جوية مع كتل باردة في بعض المناطق السعودية من اليوم وحتى الخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية توقع في تقريره اليوم الاثنين الموافق العشرون من شهر ديسمبر عن عام 2021، بأن هناك بعض الأماكن بالمملكة العربية السعودية سوف تتأثر بمجموعة من الكتل الهوائية الباردة والتي تصاحبها تقلبات جوية شديدة وذلك من أول اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل بإذن الله.. دعونا نوضح لكم بالتفصيل هذا النبأ بالتفصيل.

بيان المركز الوطني للأرصاد السعودي

ورد تقرير اليوم من المركز الوطني للأرصاد السعودي بأنه هناك حالة من الطقس البارد سوف تؤثر على بعض الأماكن بالمملكة العربية السعودية، ويبدأ حالة الطقس البارد بانخفاض واضح بدرجات الحرارة على بعض الأماكن بالمملكة مثل الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى بهذه الأماكن ما بين صفر وحتى خمسة درحات مئوية، ولا نستبعد أن تكون درجة الحرارة تحت الصفر المئوي، وسوف يكون هناك صقيع على بعض الأجزاء من هذه المناطق السابق ذكرها، ويتوقع أن يمتد تأثير هذه الكتل الباردة من يوم الثلاثاء غدًا وحتى يوم الخميس لتشمل مناطق المملكة الشرقية والرياض والقصيم، بحيث تصل درجة الحرارة الصغري بهذه الأماكن إلى درجات حرارة ما بين ثلاث وحتى ثماني درجات مئوية.

توقعات الطقس في بعض الأماكن السعودية

وقد وضح تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية بأن حالة الطقس السيء سوف يصاحبها حالة من الرياح السطحية، حيث تصل شدة الرياح وسرعتها لأكثر من 50 كم في الساعة، كما أن هذه الرياح سوف تكون مثيرة للغبار والأتربية والرمال على حائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك، وذلك اليوم وأيضًا غدًا الثلاثاء ، ويمتد التأثير من الرياح ليشمل أيضًا بعض المناطق مثل الرياض والقصيم الثلاثاء والأربعاء، وتتوقع الأرصاد ولا تستبعد أن هذه العواصف الترابية سوف تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية أو شبه انعدام لبعض الأجزاء بهذه المناطق.

بل ومتوقع بكل تأكيد أن تتسبب هذه الرياط في نشاط الأجزاء الساحلية بالمناطق بمكة المكرمة مثل رابع وجدة، وسوف تتسبب في ارتفاع سعر الموج إلى مترين أو مترين ونصف وأكثر اليوم الاثنين وغدًا أيضًا، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على هذه الأماكن.