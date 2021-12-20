تعطيل طلبات التسجيل في حساب المواطن باستثناء هؤلاء وطريقة اضافتهم عبر البوابة الالكترونية

قام حساب المواطن ذلك البرنامج الذي يعتبر واحد من أهم وأفضل برامج الدعم والذي يقدم الدعم لعدد كبير جدًا من الأشخاص في المملكة العربية السعودية من محدودي الدخل وذلك من أجل مساعدتهم في عيش حياة كريمة بالتأكيد على أن التسجيل في الحساب والبرنامج ما زال معلق حتى الآن وتم الإشارة إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل في البرنامج وذلك وفقًا للتعديلات والضوابط التي يقوم بها القائمين على البرنامج من أجل دعمه كما أشار إلى أنه يتم مراجعه هذه الضوابط بشكل دوري ومستمر، وجاء ذلك في رد للحساب على خدمة مستفيدي البرنامج على الاستفسارات الخاصة بمجموعة من المستفيدين وذلك حول الأسباب الخاصة بتعليق استقبال الطلبات الجديدة الخاصة بالأشخاص الراغبين في الاستفادة من الحساب.

استثناء هؤلاء من قرار تعليق طلبات التسجيل في حساب المواطن

أشار برنامج الدعم الأكبر في المملكة العربية السعودية “حساب المواطن” أنه على الرغم من أن طلبات التسجيل الجديد في حساب المواطن تم تعليقها في الوقت الحالي وأنه لا يوجد أي تاريخ محدد لفتح التسجيلات مجددًا في البرنامج إلا أنه يوجد بعض الأشخاص الذين تم استثنائهم من قرار التعليق على الطلبات الخاصة بالتسجيل في الحساب وهم الأشخاص التابعين للمستفيدين من البرنامج في الوقت الحالي حيث يمكنهم التسجيل بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، كما أوضح الحساب بأنه تم إيقاف التسجيل في الحساب الخاص بالبرنامج في حال تصحيح البيانات وتقديم اعتراض وذلك في خلال الفترة المسموحة والتي تم تحديدها بشكل مسبق خلال 90 يوم.

تعليق طلبات التسجيل في حساب المواطن

كما أكد البرنامج الخاص بحساب المواطن على أن تعليق التسجيل في البرنامج الخاص بالدعم في المملكة العربية السعودية جاء وفقًا للعديد من التعديلات التي تعد مقررة على ضوابط الدعم الخاصة بالحساب في برنامج الدعم والعلم بأن التسجيل الخاص ببرنامج الدعم كان متاح منذ شهر ديسمبر 2017 وحتى الدفعة 28 في شهر مارس من عام 2020 وذلك لمن شملهم الدعم الخاص بالبرنامج ومن الأشخاص من تم دراسة الأهلية الخاصة بهم.