“لا نملك صلاحية للحذف أو التعديل” تطبيق توكلنا يوضح أن بيانات سجل السفر الدولي هي نفسها على منصة أبشر

وضح تطبيق توكلنا السعودي بأنه لا يمكن لولي الأمر أن يطلع على سجل السفر الخاص بالمكفولين وأفراد الأسرة، إذ يُستعرض سجل السفر الدولي الخاص عن طريق صاحب الحساب فقط، ولكنه لا يُستعرض بيانات سجل السفر الخاص برب الأسرة أو الخاص بالتابع، والجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا يمنح التصاريح للمواطنين بشكل إلكتروني إلى المواطنين ودون الحاجة إلى الخروج من منازلهم، وقد تم إنشاء هذا التطبيق في ضوء حرص المملكة على صحة وسلامة جميع المواطنين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا المستجد الذي أثر على العالم بأكملها، وتم إنشاء التطبيق بالتعاون بين الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة السعودية، وأكد التطبيق كما وضحنا لكم أن سجل السفر الدولى يُستعرض بواسطة صاحب الحساب فقط، وأن توكلنا لا يملك إمكانية للتعديل أو حذف أي بيانات.. دعونا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

إمكانية الإطلاع على سجل السفر الدولي

وضح تطبيق توكلنا ووضح بأن سجل السفر الدولي يسمح بإتاحة استعراض سجلات السفر والرحلات لهذا الشخص فقط، حيث الإطلاع على سجل السفر من حيث رحلات القدوم ورحلات المغادرة الدولية، وضح تطبيق توكلنا أن هذا التطبيق يظهر البيانات لجميع الأشخاص والمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية والذين لا يمتلكون أي حساب على منصة أبشر، مع العلم أن جميع البيانات الموجودة على تطبيق توكلنا تكون ذاتها البيانات الموجودة على منصة أبشر بحساب المستفيد، علمًا بأن تطبيق توكلنا ليس لديه أي صلاحية للتعديل في البيانات أو التغيير فيها، وتطبيق توكلنا ما هو إلا جهة نعكس بيانات الشخص فقط، مع العلم أنه في حالة سجل تابع من خارج المملكة العربية السعودية، فلن يظهر سجل السفر بولي الأمر مهما كان سن التابع، وعليه التسجيل في التطبيق بصفة مستقلة، وبإمكان المواطن التأكد من جميع البيانات عبر منصة أبشر.

طريقة استعراض سجل السفر الدولي بتطبيق توكلنا

بإمكان المواطنين المسجلين بتطبيق توكلنا استعراض السجل حسب الخطوات التالية: