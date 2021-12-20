“هيئة الزكاة والضريبة” آخر موعد لتقديم إقرارات القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بدعوة جميع قطاع الأعمال الخاضعين إلى ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم وذلك عن شهر نوفمبر الماضي من عام 2021 وذلك قبل نهاية الموعد المحدد حيث قامت الهيئة بتحديد موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري لعام 2021 من أجل تقديم هذه الإقرارات الخاصة بالقيمة المضافة، كما قامت الهيئة الخاصة بالزكاة والضريبة والجمارك في المملكة بحث جميع قطاعات الأعمال في المملكة بالمسارعة في تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني الذي حددته الهيئة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وذلك من أجل تجنب الغرامات التي تقرها الهيئة في حالة التأخير.

آخر موعد لتقديم إقرارات القيمة المضافة

كما قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد نهائي من أجل تقديم الإقرارات الخاصة بالقيمة المضافة والتي أقرتها على عدد كبير من قطاعات الأعمال في المملكة وذلك حتى يوم الحادي والثلاثون 31 من شهر ديسمبر الجاري 2021، وجميع الأشخاص الذين يتخلفون عن تقديم هذه الإقرارات الضريبية على قيمة الضريبة المضافة سيتعرضون إلى غرامة تأخير تصل إلى 5 % كحد أدنى من قيمة الضريبة التي يتعين على الشخص الإقرار بها وتصل إلى 25 % كحد أقصى من قيمة الضريبة التي يتعين عليه الإقرار بها.

تقديم إقرارات القيمة المضافة

ودعت أيضًا الهيئة الخاصة بالضريبة والزكاة والجمارك في المملكة جميع الأشخاص المكلفين من قطاع الأعمال المختلفة والراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة وبشأن أخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية الخاص بالأشخاص من قطاع الأعمال حيث يمكنهم التعرف على المزيد من المعلومات عن طريق التواصل على رقم 19993 ذلك الرقم الموحد للمركز والذي يعمل بشكل متواصل وعلى مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كما يمكن التواصل عبر المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وتعتبر هذه القيمة المضافة هي نظام ضريبي يسير في المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والمنتجات والخدمات التي يتم شراؤها.