نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إعفاء القروض بالسعودية وما هي الخطوات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن إعفاء القروض هو أحد أهم الموضوعات الشائكة والتي يبحث عنها العديد من العملاء الحاصلين علي قروض من البنوك الداعمة للمواطنين, ومن هذه البنوك بنك التسليف السعودي والذي يقدم العديد من القروض الداعمة للمواطنين والعملاء مثل تمويل الزواج وتمويل كنف للأرامل والمطلقات والذي يصل إلي 30,000 ألف ريال سعودي, وكذلك أيضاً من ضمن هذه البنوك صندوق التنمية العقاري السعودي والذي يقدم العديد من المنتجات التمويلية الداعمة للمواطنين والمواطنات السعوديين بالتعاون والتنسيق مع العديد من البنوك السعودية ومن هذه القروض التمويل العقاري المدعوم من الأهلي التجاري وصندوق التنمية العقارية ودعم يصل إلي 100% وأيضاً تمويل البناء الذاتي من بنك الرياض بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ” ابني و سدد علي دفعات “. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل خطوات الاستعلام عن إعفاء القروض الخاصة بهذه البنوك.

الاستعلام عن الإعفاء من القروض بالمملكة العربية السعودية

هناك العديد من المواطنين الذين قد حصلوا علي قروض من البنوك السالف ذكرها أعلاه ,والقائمة بتقديم منتجات تمويلية مدعومة, قد تعثروا في سداد الأقساط الخاصة بتلك القروض نتيجة لظروف قهرية مرت بهم. وقد أتاحت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية إمكانية القيام بتقديم طلب للإعفاء من سداد أقساط المتبقية من القروض المستحقة عليهم. وتقوم الجهات المختصة بفحص هذه الطلبات جيداً, وفي حالة استحقاق الإعفاء من القروض يتم تسجيل ذلك علي المنظومات الإلكترونية الخاصة بالوزارة حتي يتمكن العملاء والمواطنين من الاستعلام إلكترونيا ودون الحاجة إلي الذهاب ألي مقرات الجهات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن الإعفاء من التمويلات السعودية

يمكن القيام بالاستعلام عن إعفاء القروض السعودية إلكترونياً من خلال الخطوات القليلة القادمة كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية السعودية.

قم باختيار المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات الأفراد.

قم بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

ستظهر لك كافة تفاصيل القروض الخاصة بك وما هي حالتها.

أيضاً سيظهر لك موقف طلب الإعفاء هل تم قبول الطلب أم لا.

في حالة قبول الطلب فسيتم الإعفاء من باقي الأقساط وطبقا لقرار الجهات المسئولة بالوزارة حول نسبة الإعفاء أو الإعفاء الكامل.

في حالة عدم قبول الطلب فسيتم ذكر سبب رفض الطلب.

وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل الاستعلام عن الإعفاء من التمويلات المقدم من وزارة المالية السعودية.