100 ألف ريال بدون كفيل.. أفضل تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بالسعودية

يمكن الآن الحصول على تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بالسعودية بدون كفيل، حيث أتاحت بعض البنوك السعودية خدمة الاقتراض الشخصي لموظفين القطاع الخاص بدون وجود كفيل، وذلك حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على التمويل بكل سهولة وبدون تعقيدات أو شروط صعبة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال السطور القادمة طريقة الحصول على التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

من الجدير بالذكر أن بنك التسليف السعودي وأعلن مؤخرا عن توفير خدمة تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، ويمكن لجميع الموظفين في القطاع الخاص الحصول على هذا النوع من التمويل بكل سهولة في حالة توافر الشروط المطلوبة.

شروط التمويل الشخصي لموظف القطاع الخاص

حتى يتم الموافقة على منح تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بالسعودية بدون كفيل، يجب توافر بعض الشروط اللازمة، والتي تتلخص في النقاط التالية:

يجب أن لا يقل سن المقترض عن 18 عام.

امتلاك هوية وطنية سارية للمواطنين، وجواز سفر ساري وإقامة سارية للمقيمين.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

إحضار صورتين من جواز السفر أو الهوية الوطنية.

أن يكون المتقدم على رأس العمل الحالي في العامين الماضي والجاري.

إحضار إثبات مرتب الموظف والوظيفة التي يعمل بها.

كشف حساب خاص بالراتب الشهري في آخر ثلاثة أشهر.

كشف حساب بنكي.

تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بدون كفيل

كما ذكرنا لكم أن المملكة تضم عدد من البنوك التي تقدم قروض التمويل الشخصي لموظف القطاع الخاص بدون كفيل، ومن أهمها ما يلي: