نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وصول جواز القنصلية السودانية بجدة في المقال التالي
الاستعلام عن وصول جواز، حيث يستعلم العديد من المواطنين السودانيين داخل المملكة العربية السعودية عن مدي وصول الجواز الخاص بهم من خلال القنصلية السودانية في جدة، حيث تعتبر القنصلية السودانية في السعودية هي التي بإمكانها أن تتولي الاستعلام عن خدمات الجوازات التي تخص المواطنين، بالإضافة الي توفيرها للعديد من الخدمات التي تخص الأحوال المدنية، وتعد خدمات الجوزات هي التي يتم تقديمها إلي المواطنين السودانيين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم آلية الاستعلام عن وصول الجواز من خلال القنصلية السعودية في جدة وذلك في التفاصيل التالية.
القنصلية السودانية في السعودية
قنصلية جمهورية السودان تعمل في مدينة جدة على توفير الكثير من الخدمات العامة للأحوال المدنية مع عدد كبير من الخدمات المرتبطة بالجوازات التي تخص المواطنين السودانيين الوافدين الي المملكة العربية السعودية، وتهتم القنصلية بتوفير العديد من خدماتها بشكل إلكتروني سريع من خلال الأنترنت، كما يتوفر أن يتم زيارة قنصلية السودان المتواجدة في شارع قشران المتواجد بحي النزهة من أجل الحصول علي هذه الخدمات مثل استكمال الإجراءات الخاصة بالجوازات، علاوة علي ذلك توفير الخدمات الخاصة بحجز مواعيد مسبّقة وغيرها من الخدمات الأخري.
القنصلية السودانية بجدة الاستعلام عن وصول جواز
يستطيع أي فرد الاستعلام عن وصول جواز السفر الي القنصلية السودانية في جدة، من خلال القيام ببعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:
- يبدأ الاستعلام بالدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: موقع القنصلية السودانية.
- يقوم المستعلم بالدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية بأعلي صفحة الموقع.
- يتم اختيار خدمة “الاستعلام عن وصول جواز”.
- يتم الضغط علي الأرشيف الخاص بوصول الجوازات.
- ثم إدخال رقم المرجع في المكان المحدد ثم الضغط علي بحث.
- سوف يتم عرض جميع الجوازات التي وصلت فعلياً الي القنصلية السودانية، حيث يتم عرض الاسم الخاص بصاحب الجواز وآخر ثلاث أرقام من الهوية الوطنية الخاصة به.
خدمة حجز موعد بالقنصلية السودانية
يستطيع أي مواطن الدخول الي موقع القنصلية السودانية والقيام بحجز موعد بالقنصلية، علي أن يتم حجز الموعد بالخطوات التالية:
- الدخول الي موقع القنصلية التالية: القنصلية السودانية.
- الضغط علي قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار “خدمة حجز المواعيد المسبقة”.
- ثم القيام بتسجيل بعض البيانات التي تخص صاحب الموعد، علي أن يتم اختيار الموعد المناسب وفرع القنصلية المراد الذهاب إليه.
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