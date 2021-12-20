نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض 30000 ريال بلا كفيل للسعودي والمقيم وبالتقسيط على 36 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية عرض جديد من عروض الشركة التمويلية حيث تقدم عرض 30 ألف ريال سعودي وهو التمويل الأصغر لدى شركة اليسر والذى يتيح للعميل مزايا تمويلية وتسهيلات تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة لذلك نقدم لكم خطوات الحصول على تمويل يبلغ قيمة 30 ألف ريال سعودي ودون كفيل.

عرض 30000 ريال بلا كفيل للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر

30000 ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن للمواطن والمقيم وأيضاً بالتقسيط الميسر ويتميز هذا التمويل من شركة اليسر بالمزايا التالية

تمويل شركة اليسر يقدم عرض التمويل الشخصي الأصغر والذى يبلغ قيمة حتى 30 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

أيضاً تمويل شركة اليسر بالسعودية لا يحتاج لوجود كفيل أو ضامن.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه بدون رسوم إدارية عند طلب التمويل.

يستطيع أيضاً أن يدفع العميل أول قسط بعد شهرين من طلب التمويل لدى شركة اليسر.

التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر أيضاً متاح بفترات سداد ميسرة ربما تصل إلى 36 شهر.

يتميز كذلك تمويل شركة اليسر الأصغر أنه متاح للسعودي والمقيم بالمملكة العربية السعودية.

شروط التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر بالسعودية

حددت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والأحكام اللازمة من أجل الحصول على الموافقة الفورية على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.

وأيضاً لابد أن يكون المتقدم عمره 60 عام كحد أقصى.

5000 ريال سعودي كحد أدنى للراتب الشهري للعميل طالب تمويل شركة اليسر بالسعودية.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر من أجل الحصول على التمويل وتتمثل تلك المستندات في الآتي

تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

كذلك تقديم الهوية الوطنية للعميل المقيم.

أيضاً توفير التعريف بالراتب عند طلب التمويل.

وأيضاً تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

خطوات طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وأيضاً طلب التمويل وإكتمال طلب التمويل أونلاين بعد توافر جميع الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

هاتف شركة اليسر المجاني بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل لدى شركة اليسر ولديهم أى استفسار بخصوص المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من شركة اليسر التواصل عن طريق الإتصال على الرقم المجاني وهو 8001160711 ومعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل.