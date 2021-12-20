شروط حساب المواطن للفرد المستقل وأهم الأوراق المطلوبة للتسجيل في البرنامج للفرد المستقل 1443

شروط حساب المواطن للفرد المستقل وأهم الأوراق و الوثائق المطلوبة للتسجيل في البرنامج للفرد المستقل وجاءت هذه الشروط من بنود اللائحة التنفيذية التابعة لهذا البرنامج والتي تشمل علي 28 مادة والتي تنظم كافة الشروط والضوابط والطرق المرتبطة بصرف الدعم للمستفيدين من هنا ونتعرفت على الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتمكن الفرد المستفيد من الحصول على الدعم من حساب المواطن بجانب كيفية التسجيل في برنامج الدعم.

شروط برنامج حساب المواطن للفرد المستقل 1443

أن يتخطى عمر الفرد المستقل عن ثمانية عشر عاما للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن.

أحضار كل ما يلزم من المستندات التي تثبت وتفيد استقلاليه هذا الفرد عن أسرته في السكن ودخل محدود.

إقامة الفرد المستقل على أراضي المملكة أقامة دائما.

إقامة الفرد المستقل على أراضي المملكة أقامة دائما. ألا يكون الفرد المستقل يقم داخل أحد السجون أو مراكز الإيواء.

يجب التدقيق في صحة البيانات المقدمة عن الفرد المستقل مع البيانات المسجلة في الجهات المعنية بذلك في المملكة.

تقديم ما يثبت استقلاليته في السكن من عقد إيجار أو فاتورة كهرباء باسمه.

أن يكون الفرد المستفيد اعزب أو مطلق أو أرمل.

لا يكون موظف في أحد المجالات الحكومية في المملكة.

الفرد المستقل سعودي الجنسية يحق له الحصول على الدعم من حساب المواطن ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل وأبناء المواطن.

ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن للفرد المستقل لعام 1443

لمن يرغب في التقديم علي الدعم في برنامج حساب المواطن بالنسبة للفرد المستقل يجب توفير باقة من المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن 1443 هجريا وهي:

أن يكون لديه عقد إيجار إلكتروني باسم الفرد المستفيد من منصة أيجار.

أحضار مشهد إثبات سكن باسم الفرد المستفيد من الجامعات أو الكليات العسكرية أو المعاهد.

تقديم صك ملكية السكن باسم الفرد المستفيد.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

الذهاب إلى موقع حساب المواطن مباشرة.

ثم تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية.

قم الضغط على خيار استحقاق من القائمة الرئيسية.

ثم قراءة كافة تفاصيل الاستحقاق للحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن.