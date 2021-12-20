تمويل الأهلي العقاري بحد أقصى 7 مليون ريال سعودي من البنك الأهلي وبدون تحويل الراتب

تمويل الأهلي العقاري، يتيح البنك الأهلي السعودي حلول تمويلية للحصول على منزل الأحلام أو الدخول في مجال الاستثمارات العقارية حيث يقدم البنك أفضل البرامج التمويلية للحصول على العقار الذي ترغب فيه بالإضافة إلى كل هذا يقدم البنك الكثير من المميزات والتسهيلات التي تجعل هذا التمويل خيارك الأمثل للحصول على عقارك الخاص وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مميزات تمويل الأهلي العقاري البنك الأهلي وخطوات التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل.

تمويل الأهلي العقاري من البنك الأهلي السعودي وأهم المميزات

إذا كنت ترغب في امتلاك منزل ويحق لك أن تقول عنه إنه منزل الأحلام فإن البنك الأهلي السعودي يوفر لك منتجات تمويلية تحمل الكثير من المميزات التي يمنحها لك البنك ومن أهمها التالي:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول عليه بدون تحويل الراتب.

يحق للعملاء أصحاب المؤسسات الفردية التقديم للحصول على التمويل.

في حال حصول العميل على منزل لا يزيد سعره عن نصف مليون ريال سعودي يقوم البنك بإعفائه من ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول.

يقدم البنك الكثير من المميزات والتسهيلات لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

عند حدوث الوفاة أو الإصابة بحجز كلي يتم رفع الديون المستحقة على العميل.

رسوم إدارية 1% من قيمة التمويل أو خمسة آلاف ريال سعودي.

تصل نسبة مبلغ التمويل للمسكن الأول إلى 90% من قيمة العقار وتصل إلى 70% عند وجود تمويل عقاري آخر.

الحد الأقصى لقيمة التمويل العقاري تصل إلى 7 مليون ريال سعودي.

يسمح البنك بالحصول على قرض شخصي وعقاري في نفس الوقت وذلك عبر برنامج 2 في 1 المقدم من البنك.

خطوات التقديم للحصول على التمويل

يمكن الحصول على التمويل بعدة خيارات مقدمة من البنك ومنها الدخول إلى موقع البنك وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتمويل عقاري البنك الأهلي. الضغط على مربع تقدم بطلب الآن. تعبئة نموذج طلب من خلال ادخال البيانات المطلوبة ومنها الاسم ورقم الهوية أو الإقامة ورقم الجوال وبريدك الإلكتروني وتحديد الجنسية ونوع التمويل. وبعد الإنتهاء من ملئ النموذج بالبيانات المطلوبة قم بالضغط على زر إرسال.

أو يمكنك التقديم عليه من خلال زيارة أقرب فرع للبنك أو عبر الاتصال بالرقم المجاني الخاص بالبنك 8002441005 أو التقديم عبر تطبيق عقارا الأهلي وهذا التطبيق يتطلب التسجيل في الأهلي أون لاينالأهلي أون لاين أو التسجيل في الأهلي موبيل وهو تطبيق مقدم من البنك للعملاء مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.