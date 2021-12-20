قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب بهامش ربح ثابت أسهل إجراءات الشركة السعودية

قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب بهامش ربح ثابت من الشركة السعودية للتمويل التي توفر أنواع المنتجات التمويلية بصورة ميسرة السداد على فترات من سنة وحتى خمس سنوات بأقساط مرنة الدفع حسب دخل العميل، فيما تتيح القرض لجميع القطاعات وتشمل السعوديين والمقيمين من رجال ونساء أيضاً، حيث تعد الشركة ضمن الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي وتنافس الشركات الأخرى في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية بطريقة إلكترونية متطورة بتقنية التحول الرقمي السريع، هذا بالإضافة إلى تمكين العملاء من الحصول على المال “بدون تقديم ضامن ولا الاضطرار إلى تحويل الراتب” وهذان من أهم التسهيلات التي يبحث عنها معظم طالبي القروض في المملكة العربية السعودية.

ماهي مزايا القرض الشخصي من الشركة السعودية؟

نفيد العلم بأن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تقدم الشركة التمويل بدون ضمانات لجميع القطاعات.

هامش الربح تنافسي ثابت طوال فترة التمويل.

يتمكن العملاء الغير سعوديين من الحصول على قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل أيضاً.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق ضوابط ساما.

فترات السداد كبيرة من سنة وحتى خمس سنوات.

قرض ميسر السداد يبدأ من 10 آلاف ريال وحتى نصف مليون ريال سعودي.

الشركة لا تطلب مستندات تعقيدية بل تسهل الإجراءات.

يجب العلم أن المبالغ التي تزيد عن 100 ألف يجب تقديم كفيل.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% من قيمة التمويل، بالإضافة إلى 15 ضريبة القيمة المضافة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على رقم الشركة السعودية 8001240220 خدمة العملاء.

شروط قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب

تطلب الشركة بعض المعايير لكي يتم الموافقة على القرض وهي : أن لا يقل العمر عن 21 عام، وأن لا يكون العميل متعثر في سداد تمويل سابق، فترة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، وستة أشهر للقطاع المصرفي وسنة للقطاع الخاص والمقيمين معاً.

كيفية تقديم طلب قرض شخصي بدون كفيل والمستندات المطلوبة

يمكنك طلب القرض من خلال موقع الشركة السعودية للتمويل مع تعبئة طلب التمويل بالبيانات ورفع الأوراق المطلوبة :-