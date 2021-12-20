نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ومتطلبات التسجيل في ضريبة الدخل في السعودية في المقال التالي

يوجد عدد من الخطوات للتقديم على التسجيل في ضريبة الدخل وفقًا لما قررته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما حددت المتطلبات الواجب توافرها للتسجيل وبالطبع حددت الفئات الخاضعة لتلك الضريبة وكل هذا سنتعرف عليه بالتفصيل من خلال سرد للدليل الذي نشرته الهيئة. على من تطبق ضريبة الدخل؟ حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من يخضع لضريبة الدخل ويتوجب عليه التسجيل في ضريبة الدخل، وأعلنت أنها تطبق على كل الأشخاص الطبيعيين وكذلك الاعتباريين ممن يمارسون الأنشطة داخل المملكة.

وأيضًا الأشخاص غير المقيمين ومع ذلك يحققون دخولًا من مصادر داخل المملكة.

تخضع كذلك شركات الأموال المقيمة في السعودية لضريبة الدخل على الحصص المتعلقة بالشركاء من غير السعوديين.

وأخيرًا أي شخص يعمل في مجال إنتاج الزيت وإنتاج المواد الهيدروكربونية.

وعن متطلبات التسجيل في ضريبة الدخل فيجب أن يتم عمل تسجيل للمنشأة في الوزارة المختصة وهي وزارة التجارة.

وبالنسبة للشركات الخاضعة لتلك الضريبة فيجب تقديم عقد التأسيس الخاص بالمنشأة. خطوات التسجيل في ضريبة الدخل فور القيام بعملية التسجيل للمنشأة في وزارة التجارة الذي سبق وأن ذكرناه كمتطلب يتم صدور رقم مميز لها (TIN)، بعدها يجب على الشخص المكلف استكمال عملية التسجيل الأولية عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

أولًا يقوم بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للزكاة والضريبة.

بعدها سيقوم بتسجيل الدخول عن طريق بينات سوف يتم إرسالها إليه بعد التسجيل في الوزارة مباشرةً إما عن طريق البريد الإلكتروني المسجل ضمن بياناته أو عن طريق رسالة قصيرة عبر الهاتف المسجل.

من داخل الموقع يختار تبويب الزكاة وضريبة الدخل.

سيظهر أمام الشخص المكلف نموذج تسجيل ضريبة الدخل هنا سيقوم باستكمال هذا الطلب.

وفور اكتمال الطلب سوف يتم إرسال إخطار له بذلك. التسجيل في الزكاة إن كنت تريد التسجيل في الزكاة وقرأت الخطوات السابقة المتعلقة بعملية التسجيل في ضريبة الدخل فنبشرك بأن نفس تلك الخطوات هي خطوات التقديم للزكاة.

كما أنه يجب التسجيل للمنشأة في وزارة التجارة السعودية وتقديم عقد التأسيس.

كل ما تم ذكره من معلومات متوفر على المنصة الوطنية الموحدة لمن يريد الاطلاع على المزيد. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات ومتطلبات التسجيل في ضريبة الدخل في السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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