قرض تسهيل 250 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط

شركة تسهيل للتمويل من أحد أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية والتى تقدم عروض تمويلية متنوعة وأيضاً جديدة حيث تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي سريع ويستطيع العميل الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 250 ألف ريال سعودي وكذلك بالتقسيط الميسر حتى 60 شهر ومن خلال هذا المقال نوضح لكم تفاصيل قرض تسهيل الجديد.

قرض تسهيل 250 ألف ريال بدون كفيل

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي جديد يستطيع من خلاله العميل الحصول على قرض ربما يصل قيمة إلى 250 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بما يلي

يتميز قرض تسهيل للتمويل بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة تسهيل للتمويل بأنه لا يشترط وجود ضامن عند طلب التمويل.

أيضاً يتميز قرض شركة تسهيل بأن العميل يستطيع الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة تسهيل بأنه لا يشترط تحويل الراتب لطلب التمويل.

وأيضاً يتميز تمويل شركة تسهيل بأنه متاح بفترات سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر.

قرض تسهيل متاح للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص والعسكري وأيضاً المتقاعدين.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل

وفرت شركة تسهيل للتمويل إمكانية طلب التمويل الشخصي اونلاين بدون أى جهد أو وقت ويستطيع العميل طلب التمويل من خلال الخطوات التالية

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويل بالمملكة.

ثم الضغط على التقديم الآن.

بعد ذلك يتم ملئ نموذج طلب التمويل لدى شركة تسهيل.

شروط الحصول على تمويل شركة تسهيل بالمملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل وتتمثل تلك الشروط في الآتي