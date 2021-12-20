عروض الراجحي واكسايت علي الإلكترونيات في الشهر الحالي والتقسيط بسعر الكاش

عروض الراجحي واكسايت علي الإلكترونيات من اهم واحدث العروض التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام والتي تناسب جميع المواطنين. كما اعلن عنها مصرف الراجحي عبر صفحته الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه بمناسبه نهاية العام والتي تلبي جميع احتياجات المواطن السعودي. والتي من أهمها البطاقات الائتمانية من الراجحي وكيفيه تقسيط المشتريات من عبرها وكيفيه الحصول عليها. كما تم الإعلان أيضا عن عرض التمويل الشخصي من الأهلي بمناسبه نهاية العام وهامش ربح غير مسبوق طول مده العرض. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه تقسيط المشتريات بسعر الكاش وبدون هامش ربح.

عروض الراجحي واكسايت علي الإلكترونيات

اعلن مصرف الراجحي عن إطلاقه لعده عروض كثيره بمناسبه نهاية العام والتي شملت العروض علي اكسايت للأجهزة الإلكترونية. كما أعلنت شركه اكسايت أيضا عبر صفحتها علي انه يمكن تقسيط المشتريات أيضا بسعر الكاش وبدون هامش ربح وذلك لجميع عملاء المصرف الحاصلين علي البطاقات. كما اعلن المصرف أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي بدأت من أول الشهر وتنتهي في 1 يناير2022.

شروط عروض اكسايت

كما تم الإعلان أيضا عن بعض الشروط التي يجب عليكم معرفتها والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يمكن الحصول علي هامش الربح عن طريق التقسيط علي 3 أو 6 أو 12 شهر عند ب 1000 ريال أو اكثر.

يتم شراء المنتجات من الموقع الخاص اكسايت أو التطبيق أو احد المتاجر في المملكة.

عمليات الشراء التي تمت عن طريق البطاقات يمكن تقسيطها وادرجاها في الخطة.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي

أعلنت شركه اكسايت عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض والتي يجب علي العملاء إخطار البنك بها بعد إتمام عمليات الشراء لكي تتمكن من الحصول علي مبلغ الاسترداد وهو رقم 920003344. أو عند عدم وجود بطاقه يرجي اتباع الخطوات الأتية لإصدار بطاقه الراجحي: