التقديم على منح أراضي الديوان الملكي 1443 نموذج الطلب وشروط الأراضي المجانية

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عمر شويل - جدة التقديم على منح أراضي الديوان الملكي التي خصصها للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على منحة أرض مجانية 1443، من الفئات التي لا تقوى على شراء مسكن خاص بها، وذلك للوصول إلى تحقيق مستهدفات المملكة 2030 بتوفير المسكن الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيها، فقط من خلال تقديم نموذج طلب بالبيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات التي تثبت الهوية وصحة البيانات، يستطيع المواطن إرسال نموذج الطلب من خلال بوابة الديوان الملكي الإلكترونية، أو من خلال البريد الإلكتروني.

التقديم على منح أراضي الديوان الملكي

يتطلب التقديم على منح أراضي الديوان الملكي مراجعة شروط الطلب التي بمقتضى توافرها في الأفراد والاستحقاق تم تخصيص قطعة أرض مجانية؛ من أجل بناء المسكن الذي يضمن الحياة الكريمة، حيث يبدأ المتقدم نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي بالتحية لخادم الحرمين الشريفين، ثم رئيس الديوان، ثم يقوم بطلب تخصيص قطعة أرض من أجل بناء مسكن، حيث أنه ليس لديه سكن مناسب، ثم يذكر الأسباب والظروف الاقتصادية والاجتماعية، ثم يسجل البيانات الشخصية بشكل سليم؛ لأن البيانات الخاطئة تتسبب في رفض الطلب، وعدم تخصيص قطعة أرض مجانية، ثم إرسال الطلب عبر عنوان البريد الإلكتروني الديوان الملكي.

شروط منح أراضي الديوان الملكي 1443

يتم تخصيص منح الأراضي المجانية بناء على توفر شروط منح أراضي الديوان الملكي، وتطابق البيانات وصحتها، ومن هذه الشروط:

الجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة داخل السعودية.

عدم الاستفادة من الدعم السكني الحكومي أو الخاص من قبل.

عدم امتلاك سكن مناسب.

السن لا يقل عن 25 عام.

استعلام منح الأراضي المجانية

أطلقت وزارة الإسكان منصة بلدي الإلكترونية؛ لكي يستطيع المواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على قطعة أرض مجانية الاستعلام عنها، سواء تلك التي تقدمها وزارة الإسكان، أو التي يخصصها الديوان الملكي، وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة بلدي. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق. الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد في حالة عدم التسجيل من قبل أو تسجيل جديد. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار منح الأراضي المجانية الديوان الملكي. النقر على خيار استعلام.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة التقديم على منح أراضي الديوان الملكي للأفراد المستوفين شروط منحة أرض من الديوان الملكي 1443.