الاستعلام عن صك حكم عبر بوابة ناجز 1443 عبر موقعنا، حيث تعتبر تلك الخدمة من ضمن الخدمات التي تُقدمها بوابة ناجز والتي تشمل غيرها من الخدمات الأخرى الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد، فتلك البوابة تابعة لوزارة العدل السعودية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص البوابة.

الاستعلام عن صك حكم عبر بوابة ناجز 1443

لكي تتمكن من الاستعلام عن صك حكم لابد من اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى بوابة ناجز الرسمية.

النقر على خانة خدمات التحقق ثم اختر خدمة التحقق من صك الحكم.

انتقل إلى الدخول للخدمة ثم ادخل اسم المحكمة وباقي التفاصيل.

النقر على خانة أنا لست روبوت ثم أنقر على خانة تحقق.

بعدها ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالصك.

خطوات الاستعلام عن صك حكم برقم الإقامة

يمكن لكافة المقيمين بالمملكة أن يقومون بالاستعلام بواسطة رقم الإقامة الخاص بهم عن طريق الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بزيارة البوابة الرسمي لناجز.

بعد ذلك اختر خدمات التحقق ثم اختر التحقق من صك الحكم.

النقر للتوجه للخدمة وادخل باقي التفاصيل.

اخيرًا سيظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالصك.

تحديث الصكوك من بوابة ناجز

يُمكنك أيضًا تحديث الصكوك الخاصة بك عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال إلى رابط بوابة ناجز.

النقر على الخدمات ثم اختر الرهون والعقارات ثم اختر تحديث الصكوك.

النقر على شرح الخدمة ثم اخترها انقر على التعهد والإقرار بصحة البيانات.

قم بكتابة جميع البيانات في الخانات الفارغة.

قم الطلب أخيرًا.

شروط تحديث الصكوك من بوابة ناجز

هناك مجموعة من الشرط التي لابد من توافرها لكي يتم تحديث الصكوك وهي: