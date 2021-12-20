نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين في المملكة عن الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول رغبةً في الإطلاع على جميع الأخبار الخاصة به بشكل مباشر، حيث أعلنت وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء تلقيها طلبات الضمان عبر موقعها الرسمي منذ نوفمبر الماضي وأكدت على بدء دراسة الطلبات في ديسمبر الجاري لكي يفحصون الطلبات ويستعبدون الغير مستحقين.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

لكي تتمكن من تسجيل الدخول عبر نظام الضمان المطور عبر السطور التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالضمان المطور.

قم بإدخال رقم الهوية أو الإقامة ثم ادخل كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق ثم أنقر على تسجيل الدخول.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يُمكنك القيام بالتسجيل الضمان الاجتماعي عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالية وهي:

الذهاب إلى رابط بوابة الضمان الاجتماعي.

النقر على خانة مستخدم جديد ثم قم بإدخال رقم الهوية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

قم بإنشاء كلمة المرور ثم أكدها ووافق على جميع الشروط والأحكام.

سجل دخول عبر حساب الضمان واستكمل الملف.

أنقر على خانة التقديم للبرنامج الضمان.

خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي



لكي تتمكن من تقديم طلبات للضمان يُمكنكم ذلك عبر السطور التالية:

الانتقال مباشرة إلى رابط الضمان المطور.

قم بتسجيل الدخول ثم ادخل البيانات المراد أدخلها في الخانات الشاغرة لها.

النقر على خانة القائمة الرئيسية ثم أضغط على التقديم.

موعد التقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية



وزارة الموارد البشرية بدأت باستقبال الطلبات الخاصة بالضمان بتاريخ 20 نوفمبر الماضي وسوف يتم دراسة كافة الطلبات في شهر ديسمبر الجاري، وسوف يتم صرف في الغالب في يناير المقبل.

طرق التواصل مع الضمان

لكي تتمكن من التواصل مع خدمة عملاء الضمان لابد من الاتصال على رقم 19911 لتقديم أي استفسار أو طرح أي سؤال، أو يُمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني وهو [email protected]

رابط تسجيل دخول الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa

لكي تتمكن من الإطلاع على كافة الأخبار الخاصة بالضمان لابد من الاتجاه مباشرة إلى رابط الموقع الرسمي الخاص به وهو sbis.hrsd.gov.sa واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول.