نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتتاب جاهز خطوات الاشتراك فى الاكتتاب بعد تحديد سعر السهم عند 850 ريال سعودى في المقال التالي
شركة جاهز للأفراد قامت بالإعلان عن وجود أسهم خاصة بها ستقوم بطرحها في سوق الأوراق المالية، وهذه الشركة منشأة منذ عام 2017 وتعمل الشركة كشركة شحن لتوصيل الأطعمة في جميع بقاع المملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة بكل مالديها من جهد للتطوير من نفسها مما جعلها تتقدم وتربح حيث أصبح رأس مالها 105 مليون ريال سعودي بعد أن كان 100 مليون ريال سعودي فقط لا غير.
بعض البيانات عن شركات جاهز للأفراد.
على صعيد متصل سنعمل على توضيح بعض البيانات الخاصة بشركة جاهز التى تم الاعلان عن بدء الاكتتاب فى الاسهم الخاصة بها وذلك على النحو التالى :-
- قامت شركة جاهز للافراد بتحديد تاريخ الاكتتاب لأسهمها بداية من 22/12/2021 وتستمر حتى تاريخ 26/12/2021.
- تم تحديد تاريخ 3/1/2021 مخصص من أجل الاكتتاب ورد فائض الاكتتاب.
- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للفرد أن يشتريها هي عشر أسهم من شركة جاهخز للأفراد، بينما أكبر عدد يمكن شراؤه ولا يمكن تخطيه للأسهم 65000 للفرد.
طريقة الحصول على اشتراك من خلال شركة جاهز للأفراد.
ومن أجل البدء فى الاكتتاب الخاصة بالشركة كل ما عليك هو القيام بالسير على الخطوات التى قد اوضحنها بالاسفل وهى على النحو التالى
- يتم التوجه إلى الموقع الخاص بشركة جاهز للأفراد، ومنها يتم الدخول لتطبيق الاكتتاب.
- يقوم المستخدم بالنقر على خيار تبويب الاستثمار، ومن ثم النقر على خيار الاكتتاب العام.
- يقوم المستخدم بالنقر على اختيار الاشتراك، ومن ثم القيام بكتابة اسم الشركة التي ينبغي الاكتتاب من خلالها.
- يتم قراءة كل الشروط والقواعد المعروضه على الصفة جيدًا ومن ثم النقر على موافق، ومن ثم يقوم المستخدم بكتابة عدد الأسهم التي يريد الحصول عليها مع مراعاة أن لا تقل عدد الأسهم عن عشر أسهم ولا تزيد عن 65000 سهم.
- تظر بعد ذلك صفحة يوجد عليها كل مايخص الاكتتاب من تفاصيل والمراد المعرفة به.
- بعد التأكد من قيام كافة الخطوات السابقة بطريقة سليمة، يقوم المستخدم بالنقر على تأكيد ولا يتخذ هذه الخطوة إلا بعد التأكد من مدى دقة وصحة كافة البيانات.
- بعذ لك تتم عملية الاكتتاب المراد الوصول إليها.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكتتاب جاهز خطوات الاشتراك فى الاكتتاب بعد تحديد سعر السهم عند 850 ريال سعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.