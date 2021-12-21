أكتتاب جاهز خطوات الاشتراك فى الاكتتاب بعد تحديد سعر السهم عند 850 ريال سعودى

شركة جاهز للأفراد قامت بالإعلان عن وجود أسهم خاصة بها ستقوم بطرحها في سوق الأوراق المالية، وهذه الشركة منشأة منذ عام 2017 وتعمل الشركة كشركة شحن لتوصيل الأطعمة في جميع بقاع المملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة بكل مالديها من جهد للتطوير من نفسها مما جعلها تتقدم وتربح حيث أصبح رأس مالها 105 مليون ريال سعودي بعد أن كان 100 مليون ريال سعودي فقط لا غير.

بعض البيانات عن شركات جاهز للأفراد.

على صعيد متصل سنعمل على توضيح بعض البيانات الخاصة بشركة جاهز التى تم الاعلان عن بدء الاكتتاب فى الاسهم الخاصة بها وذلك على النحو التالى :-

قامت شركة جاهز للافراد بتحديد تاريخ الاكتتاب لأسهمها بداية من 22/12/2021 وتستمر حتى تاريخ 26/12/2021.

تم تحديد تاريخ 3/1/2021 مخصص من أجل الاكتتاب ورد فائض الاكتتاب.

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للفرد أن يشتريها هي عشر أسهم من شركة جاهخز للأفراد، بينما أكبر عدد يمكن شراؤه ولا يمكن تخطيه للأسهم 65000 للفرد.

طريقة الحصول على اشتراك من خلال شركة جاهز للأفراد.

ومن أجل البدء فى الاكتتاب الخاصة بالشركة كل ما عليك هو القيام بالسير على الخطوات التى قد اوضحنها بالاسفل وهى على النحو التالى