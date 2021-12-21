طريقة التسجيل في دعم الريف وشروط الاستحقاق للمزارعين والأسر المنتجة

منذ عدة أيام أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة العربية السعودية، منصة جديدة تحمل اسم بوابة «ريف» الإلكترونية، ويكون السبب وراء هذا الآمر لدعم جميع الأسر المنتجة بالمملكة، حيث أن هذه المنصة تهدف إلى خدمة جميع مستفيدي برنامج الريف السعودي و لدعم جميع الأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، والعمل على تمكينهم من التسجيل والقيام بالتقديم الخاص بجميع بياناتهم للحصول على بعض من الدعم المادي والذي يسهم في تنمية جميع أنشطتهم الزراعية.

برنامج الريف لدعم الأسر المنتجة في السعودية

حيث تم الإعلان عن اطلاق 8 برنامج فرعية تكون خاصة لكل قطاع كما أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة العربية السعودية، أن هذا برنامج يكون خاص بالريف ويكون السبب الأساسي وراءه هو دعم جميع الأسر المنتجة داخل المملكة العربية السعودية كما أنه يهدف إلى تحسين كل ما يخص القطاع الزراعي الريفي، والعمل على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

وأيضًا زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين كل ما يخص نمط الحياة، حيث تستقبل هذه البوابة جميع طلبات المستفيدين من جميع القطاعات المختلفة التي يستهدفها هذا البرنامج، والذي يكونوا من مختصي تربية النحل، ومنتجي ما يعرف ب البن العربي، والورد، وبعض من المحاصيل البعلية والفاكهة التي تكون مستهدفة بالدعم، حيث يتم بعد ذلك الحرص على تقديم الدعم المادي بشكل ما و الدعم المباشر إلى جانب مجموعة برامج تطويرية للمزارعين الذين يكونوا مسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج الريف لدعم الأسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء «ذكراً أو أنثى»، أو يكون حاملاً لبطاقة التنقل.

أن يكون الشخص المتقدم من ممتهني أحد المهن التي تصنف ب الزراعية و التي حددها البرنامج ومباشراً لجميع المهن بنفسه، وأن يكون أيضًا من سكان المنطقة الإدارية و التي يشملها نظام الدعم.

خطوات التسجيل للحصول على دعم الريف

قامت وزارة البيئة والزراعة بالمملكة السعودية بتوضيح خطوات التسجيل في الموقع الرسمي عبر تلك الخطوات :-