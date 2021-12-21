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عمر شويل - جدة شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتقديم مساعدات السكن والسيارة، نجد الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يقوموا بالبحث عن الموقع الإلكتروني للوليد بن طلال لأنة يقوم بتقديم الكثير من الخدمات والمساعدات الخيرية للأسر الفقيرة مثل خدمات الوحدات السكنية والسيارات، كما يعمل علي توفير حياة كريمة لجميع الأسر والوقوف مع المواطنين في القيام بدورها الاجتماعي، في هذا المقال نتعرف علي الشروط الواجب توافرها حتي يتم الموافقة علي الطلب الذي يتم تسجيله عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوليد بن الطلال.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

كشف الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد عن عدة شروط التسجيل في مؤسسة الوليد كالتالي:



الشخص الذي يقوم بتسجيل يشترط عدم امتلاكه وحدة سكنية باسمة.

عدم تطابق الشروط الخاصة بوزارة الإسكان علي الشخص المستفاد.

المستفيد من مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية له الحق في التوريث في حالة وفاة العائل للأسرة.

للمساعدات الإنسانية له الحق في التوريث في حالة وفاة العائل للأسرة. يجب علي المواطن المتقدم لا يزيد الدخل الخاص به شهريا عن ٣٠٠٠ ريال سعودي لكي يتم الموافقة.

يشترط التقديم مرة واحدة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن الطلال .

. ليس من حق أي مستفيد في التصرف في بيع أو تأجير السيارة أو الوحدة السكنية.

عدم اخذ أي قرض من البنوك داخل المملكة العربية السعودية للشخص المتقدم.

كيف اسجل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يستطيع أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية بالاستفادة من ذلك الصرح بشرط انطباق الشروط عليه، حيث يتم التسجيل بالخطوات التالية:

يتم في البداية الدخول علي الموقع مؤسسة الوليد .

. يتم تسجيل الاسم الرباعي، تسجيل الهواية الوطنية، تسجيل البريد الإلكتروني.

ثم يتم تسجيل رقم الجوال وتفعيل حساب تويتر والضغط علي التسجيل.

يتم بعد ذلك الإعلان عن الأسماء التي ينطبق عليهم الشروط بحق الانتفاع من هذا الكيان مؤسسة الوليد بن الطلال عبر الحساب الخاص بالوليد بن طلال علي تويتر.

عبر ويتم أيضا الإعلان علي المستفيدين من ذلك لصرف المساعدات حتي تحديد المؤسسة لهم عن طريق حساب مؤسسة الوليد بن الطلال alwaleed_philan @.

طريقة تسجيل اخرى في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

تصفح بحث جوجل عن موقع الوليد.

كتابة اسم المستفيد لمنحة الوليد للانسانية كتابة الاسم رباعي.

تسجيل البريد الالكتروني للشخص بتويتر.

تسجيل البيانات الشخصية رقم الجوال والرمز الظاهر بالموقع والضغط علي تسجيل الطلب الشخصي.

وانتظار الرد بشأن الطلب من قبل المؤسسة.

رقم الوليد بن طلال واتس اب

يتم التواصل مع المكتب الخاص الوليد بن طلال في حالة التقديم والاستفسار بخصوص المنحة الخاصة بالوليد بن طلال الإنسانية لمن ينطبق علية شروط الحصول علي رقم الهاتف الجوال ٩٦٦١١٢١١٠٠٠٠ بحيث التواصل لكل ما يلزم ذلك الشأن والرد في اقرب وقت.

وصلنا لختام شرح شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتقديم مساعدات السكن والسيارة.