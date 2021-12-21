عرض التقسيط على 24 شهر 30000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

العديد من الشرائح المختلفة من العملاء بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن أفضل العروض التمويلية الميسرة والتى أيضاً تقدم مزايا تناسب جميع العملاء لذلك توفر الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بالسعودية بإسم شركة تسهيل للتمويل عرض التمويل الشخصي الذى يتميز بأنه لا يحتاج لوجود كفيل أو ضامن وأيضاً متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية وعن طريق مقال اليوم عزيزي القارئ سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل.

عرض التقسيط على 24 شهر 30000 ريال لدى شركة تسهيل للتمويل

عرض التقسيط من شركة تسهيل للتمويل يوفر تمويل شخصي بقيمة تمويل ربما تصل إلى 30 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل الشخصي بالآتي

يتميز تمويل شركة تسهيل بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة تسهيل بأنه لا يشترط وجود كفيل عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً قرض شركة تسهيل أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

يوفر تمويل شركة تسهيل للتمويل بالسعودية سرعة إتمام الإجراءات اللازمة لطلب التمويل.

وأيضاً يستطيع العميل طالب التمويل لدى شركة تسهيل سداد قيمة التمويل على أقساط تصل إلى 24 شهر.

شروط عرض التقسيط لدى شركة تسهيل للتمويل

التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل متاح لشريحة كبيرة من العملاء ولكن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم بطلب تمويل شركة تسهيل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون العميل بالقطاع الحكومي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 12000 ريال عندما يقع العمر بين 21 عام إلى 25 عام.

كذلك يشترط أن يكون الدخل لا يقل عن 5000 ريال سعودي عندما يقع العمر بين 25 عام حتى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي بالقطاع الحكومي على رأس العمل مدة لا تقل عن 3 أشهر.

كذلك لابد أن يكون المتقدم المقيم بالقطاع الحكومي على رأس العمل مدة لا تقل عن عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم المتقاعد عمره لا يقل عن 70 عام.

وأيضاً لابد أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

لابد كذلك أن يكون المتقدم من القطاع العسكري عمره لا يقل عن 25 عام ولا يتعدى 50 عام.

خطوات الحصول على تمويل شركة تسهيل بالسعودية

يستطيع العملاء بمختلف القطاعات وأيضاً يستطيع العميل المتقاعد والعميل المقيم طلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل بعد توافر الشروط التي وضعتها شركة تسهيل من خلال الدخول على رابط شركة تسهيل للتمويل وأيضاً بعد الإطلاع على تفاصيل التمويل يقوم العميل بالضغط على طلب التمويل الآن.