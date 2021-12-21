الاستعلام عن مقطوعة الضمان hrsd.gov.sa التسجيل على البوابة الموحدة sso.hrsd.gov.sa

الاستعلام عن مقطوعة الضمان hrsd.gov.sa وهل يتم صرف المبالغ التي تقتطعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين الراغبين في الحصول على المنحة المقدمة لمرة واحدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتابع أغلب المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض والراغبين في الحصول على دعم الوزارات والهيئات الاجتماعية، وتقوم الوزارة بشكل دوري بتحديث برامجها وبيانات المواطنين عليها وتخرج عليها بالعديد من القرارات الجديدة التي تصب في صالح المواطن السعودي الفقير.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان hrsd.gov.sa بوابة الدخول الموحدة sso.hrsd.gov.sa

استمرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف المساعدات المقطوعة للمواطنين من عدد من فئات المجتمع الفقيرة على مدار السنوات الماضية، وكان يتم تحديد موعد في كل عام لنزول المبالغ المالية المقتطعة للمسجلين في طلبات الحصول على دعم الوزارة لسداد الديون أو استكمال نفقات أساسية أو غير ذلك، وكانت مبالغ المساعدات تبدأ من 10 ألف ريال وحتى 30 ألف ريال حسب حاجة كل مواطن وحسب أعداد أفراد الاسرة.

هل يتم صرف مقطوعة الضمان هذا العام؟

هذا هو السؤال الأهم الذي يتداوله الشعب السعودي من المستفيدين من مقطوعة الضمان طوال السنوات الماضية والذين طال انتظارهم لتحديد موعد لصرف المبالغ المقتطعة لهم، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حقيقة الأمر تقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن الفقير والاشد فقرا، ويتم تحديد مواعيد لصرف رواتب الضمان الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان عبر رابط الضمان الاجتماعي المطور، بينما يكون نظام المساعدات المقطوعة مختلف حيث لا يتم تحديد وقت محدد في كل عام لصرف المبالغ المالية، وقامت العديد من المؤسسات والهيئات بتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة اشمل من مقطوعة الضمان الاجتماعي، وانتظر المواطنين موعد صرف المساعدة المقطوعة لأكثر من ثلاثة سنوات، إلا أن الوزارة لم تعلن عن موعد محدد للصرف إلا أنها ما تزال تتيح رابط التسجيل للراغبين في الاستفادة من الخدمة.