طلب التحويل إلى الجامعات السعودية 1443 عبر نظام خدماتي بالشروط والخطوات

طلب التحويل إلى الجامعات السعودية 1443 ، كيف يمكنني تقديم طلب التحويل إلى الجامعات السعودية، وما هي شروط التحويل 1443 السعودية؟ كل ذلك وأكثر سنجيب عليها بإيجاز شديد في خلال هذا المقال.

طلب التحويل إلى الجامعات السعودية 1443

خدمة طلب التحويل هي أحد الخدمات التي تقدمها الجامعات السعودية لمساعدة الطلبة في التحويل بين الجامعات، وفق توافر بعض الشروط بتك الخدمة، عن طريق إتباع بعض الخطوات:-

زيارة الموقع الرسمي للجامعة المراد التحويل منها.

ثم تسجيل حساب جديد.

الضغط على إنشاء حساب طالب من خارج الجامعة.

سيتم إرسال رسالة للتحقق على رقم هاتف الطالب الذي تم تسجيله من قبل.

كما سيتم إرسال رسالة أيضًا على ايميل الطالب المسجل في قاعدة البيانات.

بعد تسجيل الدخول سيتم اختيار تقديم طلب التحويل والضغط عليها.

يتطلب إدخال رقم الهوية للطالب حتى يتم التحقق من تسجيله بالجامعات السعودية.

سيتطلب أيضًا رفع السجل الأكاديمي والوطني للتحقق.

بعدها ستظهر نافذة تشتمل على القائمة الكامل الكليات المتاح تقديم الطلب بها بناءً على تخصص الطالب، ومعدله التراكمي.

سيتم ارسال رسالة تأكيد على استلام الطلب، و سيتمكن الطالب من متابعة حالة الطلب الكترونيًا.

بعد الانتهاء من كل إجراءات التحويل يتم ارساله لعمادة القبول والتسجيل حتى تتم مراجعته ويتم الرد عليه بالقبول والرفض.

ثم سيتم إعادته للتصديق وارسال الاشعار للطالب بنتيجة تقديم الطلب.

خطوات التحويل إلى الجامعات السعودية عبر خدماتي

أولى الخطوات سيتم التسجيل عبر نظام خدماتي من خلال عبر وزارة التعليم، ومن ثم إتباع تلك الخطوات:-

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور، وإذا كان لم يكن للطالب حساب عليه إنشاء حساب جديد.

الضغط على أيقونة خدمات التحويل.

ملء كل الفراغات وإدخال كل البيانات المطلوبة والتي تشتمل على رقم الهوية، بيانات الطالب بالجامعة السابقة، سبب التحويل.

ثم اختيار الجامعة المراد التحويل لها من بين الجامعات التي سيتم عرضها.

يجب اختيار جامعة تتناسب مع معدل الطالب الدراسي وأيضًا التخصص الخاص بدراسته.

ثم الضغط على تأكيد وارسال حتى يتم تسليمه إلى عمادة القبول.

وسيتم ارسال رساله على رقم هاتف الطالب المسجل والبريد الالكتروني يفيد بالرفض أو القبول.

خطوات التحويل إلى الجامعات السعودية عبر المنصة الوطنية الموحدة

يتم تسجيل الدخول على المنصفة الوطنية الموحدة.

وإذا لم يكن للطالب حساب يجب أولًا إنشاء حساب.

ثم اختيار خدمات التحويل وإضافة كل البيانات المطلوبة.

يجب إضافة البريد الالكتروني، رقم الهاتف الذي سيتم عليهما إرسال رمز التحقق.

إضافة رقم الهوية الوطنية وبيانات الجامعة التي كان يلتحق بها.

ثم اختيار اسم الجامعة وفق ما تتناسب مع تخصصه الدراسي.

ثم ارسال الطلب وعلى الفور سيتم ارسال رسالة على جوال الطالب تشتمل على رقم طلب التحويل.

بعد ذلك سيحصل الطالب على النتيجة عبر الهاتف والبريد الالكتروني إن كان بالرفض أو بالقبول.

ما هي شروط التحويل إلى الجامعات السعودية 1443

شروط التحويل ثابتة لا تختلف بين جامعة وأخرى، وتعتبر شروطًا أساسية يجب توفرها من أجل الموافقة على التحويل:-

يجب أن يكون الطالب أتم نصف العام الدراسي التي كان ملتحق بها سابقًا.

وجوب حصول الطالب على موافقة طلب التحويل من الجامعة التي كان يلتحق بها.

خضوع الطالب لاختبار القدرات وأن يحصل على 40% على الأقل.

ألا يكون الطالب تعرض للفصل التأديبي بالجامعة لأي سبب من الأسباب.

في بعض الحالات يشترط فيها أن يكون الطالب الراغب في التحويل أن ينتمي لجامعة حكومية، وأن يكون سعودي الجنسية.

لا يتم التحويل إلا بعد أن يقدم الطالب أسبابه لقيامه بهذا الأمر.

المستندات المطلوبة من أجل التحويل إلى الجامعات السعودية

كما ذكرنا طريقة التحويل والشروط التي يجب توافرها سنذكر الآن ما هي المستندات المطلوبة والتي يجب تقدميها عند القيام بذلك:-