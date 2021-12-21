الآن قدم واحصل على المساعدة المقطوعة الشروط وخطوات التسجيل

تحتاج بعض الأسر الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخل (المتوسطة والمحدودة) إلى مساعدة مالية للتغلب على الظروف الصعبة، فكانت الحكومة تدعم وزارة الموارد البشرية لسهولة تقديم الدعم للفئات المستحقة وبناءً على هذا فإن الدعم مقدم من المساعدة المقطوعة حيث تتطلب ظروفهم إلى المساعدات العاجلة وتهتم الحكومة بهذه الفئة وتخصص لهم منصة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم المساعدات المطلوبة لهم، حيث تقدم الدعم للفئات المستفيدة في صورة مبالغ مالية تساعدهم في الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية والاحتياجات الأسرية، وتحاول الوزارة ضمان وصول الدعم للمستحقين، من خلال تطبيق عدد من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين، وتقوم اللجنة المسؤولة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بمراجعة الطلب المقدم من المستفيد في البرنامج، للتأكد من مدى أهلية المتقدم للحصول على الدعم المقدم من الوزارة من عدمه، حيث لا يستغرق مراجعة طلب الدعم والصرف وقت طويل، و يتم التواصل مع المستفيد من الجهات المسؤولة لإبلاغه بالقبول وتبدأ في صرف الدعم من الشهر التالي لقبول الطلب مباشرة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقسيم الفئات المستفيدة من البرنامج والتي يسمح لها بالتسجيل، إلى فئات مستفيدة من الضمان الاجتماعي ويسمح لها بالحصول على المساعدات المقطوعة، وفئات غير مستفيدة من الضمان الاجتماعي، ولكل فئة شروط معينة تختلف عن شروط الفئة الأخرى والتي يتم تطبيقها من الوزارة، وهو ماسنوضحه فى المقال الشروط وخطوات التقديم ورابط التقديم داخل المقال بالتفصيل.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة:

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر بتحديد نتيجة قبول المتقدمين للتسجيل، بناء على مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى كافة المتقدمين حتى يتم اعتبارهم مؤهلين للحصول على المساعدات المقدمة، ومن بين الشروط التي تم الكشف عنها من الوزارة الآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم الراغب في الحصول على الدعم أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون هذا الشخص مقيم بالمملكة بشكل دائم .

يشترط أن لا يقل العمر المقبول بالبرنامج 35 سنة.

يشترط الا يكون من المستفيدين من البرامج الاخرى المدعومة من الجهات الحكومية.

يشترط ان لايكون من العاملين بمجالات التجارة والاستثمار.

يشترط للحصول على الدعم ان لايكون ممن لديهم سجل تجاري بوزارة العمل.

يشترط للحصول على الدعم ان لايكون ممن لديهم مزارع خاصة.

يتم تحديد قيمة مبلغ الدعم من الوزارة بناء على الدخل الشهري للأسرة وحسب عدد أفراد الأسرة والعمل الذي يقومون به.

وقد حددت الوزارة من خلال صفحتها أن الحد الأقصى لقيمة الدخل الشهري 8650 ريال سعودي، ولا يتم قبول الطلبات المقدمة ممن يزيد دخلهم الشهري عن هذا الحد.

يشترط في حال كان المتقدم أعزب، فيكون الحد الأقصى لقيمة الدعم المقدم في تلك الحالة 3 آلاف ريال.

يتم قبول اوراق للاشخاص الذين تخطوا سن المعاش بالسعودية.

يتم تخصيص الدعم للعائلات الفقيرة ذات الدخل المنخفض من امثال الأرامل والمطلقات والأيتام.

الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها للموافقة على المساعدات لحالات الضمان الاجتماعي:

يشترط ان تكون معاملة المتقدم بحسب الإجراءات المطبقة على التقديم للمعاش.

لا تقوم الوزارة بالنظر في طلبات الديون.

تقوم الإدارة بمراجعة الطلب المقدم للتأكد من إمكانية تحديث البيانات المسجلة أم لا.

الشروط الواجب توافرها للموافقة على المساعدات لحالات العجز المؤقت:

عدم توافر لدى الشخص المتقدم أي مصدر دخل شهري يمكن من خلاله صرفها وفي حالة وجود مصدر دخل تتمتنع الوزارة عن صرف الدعم

يتم تحديد مبلغ صرف الدعم من وزارة الموارد البشرية من خلال عدد الأفراد وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للصرف

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بالمساعدة المقطوعة:

التأكد من أن بطاقة الهوية الوطنية سارية عند التقديم.

ضرورة تقديم إثبات محل السكن.

تقديم سجل الأسرة.

تقديم تعريف بإجمالي قيمة الدخل.

طريقة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة:

للتقديم والحصول على المساعدة المقطوعة يجب اتباع عدة خطوات كالتالي: