فوراً احصل على قرض الراجحي للمتقاعدين يبدأ من 8 الاف ريال بدون كفيل الشروط وكيفية التقديم

يعتبر مصرف الراجحي من أفضل بنوك المملكة في تقديم التمويلات والقروض الميسرة للعملاء والمواطنين بالمملكة عامة و للمتقاعدين خاصة، حيث يقدم الراجحي قروض للمتقاعدين بشروط ميسرة للغاية وتتم الموافقة عقب إستيفاء الشروط وتقديمها للمصرف حيث يعتبر خدمة تقديم القروض للمتقاعدين أحد أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي، ليس فقط هذا بل يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المصرفية والقروض الميسرة بفترة سداد طويلة وبدون كفيل وطبقا للشروط الاسلامية وأحكام الشريعة، وهو ما نتناوله بالمقال نعرض الشروط وكيفية الحصول على القرض ورابط التقديم للحصول على قرض الراجحي.

شروط الحصول على قرض الراجحي للمتقاعدين:

للحصول على قرض الراجحي للمتقاعدين يجب توفر عدة شروط اهمها كالتالي:

يشترط في المتقاعد للحصول على القرض ان لايتجاوز عغمره 70 عاما في وقت سداد اخر دفعة من اقساط قرضه.

من الشروط اللازمة أن يكون راتب الشخص المستقدم الحد الأدنى له حوالي 2000 ريال سعودي.

قادر على سداد قسطه الشهري والذي يبلغ قيمته 900 ريال.

يشترط ان تكون مدة تمويل القرض 60 شهرا.

يشترط ان تكون تكلفة تمويل القرض 12%.

يشترط الموافقة على فرض رسوم بنكية ادارية لإنهاء إجراءات القرض تبلغ 500 ريال.

يسدد 3 اشتراكات قبل استلام القرض بشهر.

أهم مزايا قروض مصرف الراجحي :

يقدم مصرف الراجحي العديد من المزايا في تمويلاته وقروضه لعملائه ومن اهم مزاياه مايلي:

يمكنك الحصول على القرض في أسرع وقت ممكن اذا كان مستوفى الشروط لايستغرق اجراءاتك لبعض الدقائق.

يسمح مصرف الراجحي بفترة سداد حتى 60 شهرا وباقساط مريحة.

تمويلات مصرف الراجحي بدون كفيل ويصرف فور الموافقة على القرض.

يبدأ تمويل الراجحي للأشخاص المستحقين من المتقاعدين من 8 الاف ريال وحتى أقصى حد 2 مليون ريال سعودي.

ومن الجدي بالذكر أن تمويل قرض الراجحي يصل إلى خمسة عشر ضعف المرتب الشهري للمتقدم بالطلب.

يسمح مصرف الراجحي لتحويل الراتب التقاعدي ويمتاز بمرونة في التعامل.

مصرف الراجحي يتيح إمكانية إعادة التمويل والحصول على قرض مرة أخرى في فترة قصيرة.

يتيح مصرف الراجحي الى جدولة الاقساط بعد التقاعد بكل سهولة ويسر.

ضرورة توافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

كيفية الحصول على قرض المتقاعدين من الراجحي:

ادخل على الرابط الالكتروني لمصرف الراجحي.

اختار تمويلك المطلوب من خلال تمويل وطنى مرن ثم الضغط على تقديم طلب .

ثم كتابة وملء البيانات المطلوبة في نموذج التمويل الشخصي للأفراد الراغبين في الحصول على القرض.

يتم رفع المستندات والوثائق المطلوبة حتى يتم الموافقة بعد مراجعة الأوراق والتي تشمل الاتي:

صورة بطاقة الهوية السعودية أو صورة من جواز السفر مع تأشيرة الإقامة سارية الصلاحية. مطلوب خطاب تحويل للراتب التقاعدي فى حال توفره. مستند يفيد تفاصيل المعاش التقاعدي. يقدم مستند يفيد بان العميل او طالب القرض متقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد بالنسبة للعمل الحكومي او من التامينات بالنسبة للعمل الخاص.

مصرف الراجحي وخدمة العملاء :

قام مصرف الراجحي بتوفير خدمة العملاء التي تتخصص في الرد على كافة تساؤلات الخاصة بالعملاء، ويتم التواصل من خلال رقم الهاتف الثابت التي أعلنت الإدارة من خلال الدخول على الصفحة الرسمية وهو 9668001241222+