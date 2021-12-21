أستلم 50 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل الراتب

أستلم مبلغ 50 ألف ريال سعودي بحد أقصى للتقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويحتاج التمويل توفير تقرير سمة وحساب بنكي عبر بنك الراجحي للحصول على التمويل بفترة سداد ميسرة وجدولة مرنة لجميع المواطنين السعوديين من أثنى عشر شهر حتى أربعة وعشرون شهر كما يمتاز هذا التمويل بتوفير موافقة فورية عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة إمكان للتمويل بالمملكة وعند الحصول عليه يتم توفير التمويل بدون كفيل غارم أو بدون ضامن بلا تحويل للراتب الشهري بأقساط ميسرة شهرية لجميع العملاء عبر إمكان مصرف الراجحي السعودي لهذا العام الحالي.

كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان 1443

التمويل الميسر النقدي يبدأ من مبلغ تمويل 2 ألف ريال سعودي ويصل إلى 50 ألف ريال كحد أقصى للتقديم على التمويل من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وسوف نشرح بالتفصيل اليوم جميع الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لجميع المواطنين السعوديين كالتالي:

يشترط التمويل توفير سجل ائتماني كذلك يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

لا يشترط جهة العمل كذلك متاح التمويل الميسر لجميع المواطنين السعوديين الذي يعملون في القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي أو القطاع الحكومي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

تمويل إمكان الراجحي داخل المملكة يطلب توفير حساب عن طريق بنك الراجحي السعودي.

التمويل يحتاج دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال للعديد من الفئات في السعودية الآن.

كذلك التمويل يبدأ التقديم عليه من عمر 25 عام حتى 60 عام على الأكثر عن طريق إمكان بنك الراجحي.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان عام 1443

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفر العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين بالمملكة ومنها توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل وغيرها من المزايا الهامة التي تقدمها شركة إمكان للتمويل ولكن لابد من توفير كافة المتطلبات الأساسية والمعلن عنها لدى تمويل إمكان الراجحي وإليكم كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان كالتالي بالتفصيل:

أمتاز التمويل بأقساط ميسرة لمدة سنتين كحد أقصى لسداد للتمويل.

التمويل الآن بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان.

يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير ومناهج الدين الإسلامي في المملكة.

كذلك التمويل بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية لدى شركة إمكان داخل أراضيها.

مبلغ التمويل يبدأ من ألفين ريال حتى خمسون ألف ريال سعودي لدى شركة إمكان للتمويل عن طريق بنك الراجحي السعودي.

طريقة التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان في المملكة