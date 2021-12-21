نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المواطنين السعوديين والمقيمين عن طريقة استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة على محرك البحث “جوجل”، ويقدم مجلس الضمان الصحي خدمة الإستعلام عن التأمين الطبي وصلاحيته وكافة التفاصيل عنه ضمن الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى الهامة للمواطنين، وبالنسبة للمقيمين بالمملكة فقد أتاح المجلس الإشتراك في التأمين الطبي على أن يتم تجديده عند انتهاء تاريخ صلاحيته، وتهتم الحكومة السعودية بتطوير القطاع الطبي دائماً من أجل تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية، فإلى نص المقال.

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

يُمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الإستعلام عن كافة المعلومات بشأن التأمين الصحي الخاص بهم من خلال موقع مجلس الضمان الصحي كما يُمكنهم الإستعلام عن تأيمنهم الصحي برقم الإقامة عبر خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً يتوجب على المقيم الولوج إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً البحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً انقر على الخدمات الإلكترونية لشركة التأمين ثم اختر خدمة الإستعلام عن التأمين.

رابعاً اكتب رقم الإقامة الخاص بك أو رقم الجواز ثم ادخل الرمز المرئي.

خامساً انقر على كلمة موافق حتى تظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات عن تأمينك الطبي.

تأمين طبي للزائر

يستطيع الزائر للمملكة العربية السعودية الحصول على تأمين صحي له عبر موقع مجلس الضمان الصحي من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتوجب على الزائر للمملكة الولوج إلى موقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني.

ثانياً البحث عن خدمة الإستعلام عن حالة تأمين ثم الضغط على خدمة الإستعلام عن تأمين زائر.

ثالثاً يتوجب عليه كتابة رقم الجواز ثم الرمز المرئي.

رابعاً انقر على موافق لتظهر لك كافة التفاصيل عن التأمين.

التأمين الطبي برقم الحدود

يُمكن للمواطنون السعوديون الإستعلام عن تأمينهم الطبي بأكثر من طريقة كما وضحنا بالمقال، والآن نوضح لهم طريقة الإستعلام عن التأمين الطبي برقم الحدود عبر الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الولوج إلى موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني الإلكتروني.

وثانياً عليك الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة خدمات شركات التأمين.

ثم اضغط على خيار الإستعلام عن معلومات التأمين من بين خيارات القائمة.

وبعد ذلك يطلب الموقع منك كتابة رقم الحدود الخاص بك.

وأخيراً قم بكتابة الرمز المرئي ثم اضغط “موافق”.

مجلس الضمان الصحي السعودي

أتاح مجلس الضمان الصحي الإستعلام عن خدمات إلكترونية عديدة عبر موقعه الرسمي حيث يُمكن للمواطنين السعوديين والمقيمينالإستعلام عن كافة الخدمات التي يريدونها بطريقة إلكترونية توفر الوقت والجهد، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير التحول الرقمي تماشياً مع رؤية السعودية 2030م الذي تسعى فيه المملكة لتكون أحد أكبر الدول اقتصادياً في العالم.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن يكون المقال به كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع الذي تحدثنا عنه، ولأي استفسار اترك تعليق بالأسفل وسنجيب عليك في الحال