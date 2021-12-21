نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات وخصومات لا مثيل لها في المقال التالي

أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية تعد من أضخم المراكز التجارية على مستوى المملكة، وله العديد من الفروع في جميع الدول العربيه ويتميز بتوافر به جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل منزل وأيضاً يسعي لإرضاء العملاء من خلال توفير العروض بأستمرار علي جميع المنتجات المتواجدة بداخلة. عروض أسواق العثيم على منتجات اللحوم والدواجن: أفخاد دجاج غليظة/أجنحة دجاج لعمل اشهي دجاج مقرمش، 900جم للحبة السعر داخل العرض 9.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية لعمل الفراج البانية، اللذيذة يجب توافر دجاج عالي الجودة، صدور دجاج ساديا 2 كجم للحبة السعر قبل العرض 58.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 47.95 ريال سعودي.

دجاج بروسند كلاسيك شرائح/فيلية ساديا 750 جم للحبة السعر داخل العرض 24.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية 2.5جم / رفيعة 2.5جم لا غني عنها على السفرة في كل الأوقات، ساديا للحبة السعر قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

برجر بقري ساديا لعمل ساندوتش البرجر يجب توفر نوع برجر ممتاز ليكي يضيف المذاق الرائع، 1344 جم للحبة السعر قبل العرض 42.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.

العرض حتى نفاذ الكمية خضروات عالية الجودة من ساديا، خضار مشكلة مع ذرة/فاصوليا خضراء مقطعة/ بازيلاء خضراء/ ذرة حلوة 450 جم/ ملوخية ساديا، للحبة السعر داخل العرض 3.95 ريال سعودي.

صدور دجاج ساديا لعمل الشاورما أو الدجاج بالصويا صوص والعديد من المأكولات، 450جم للحبة السعر قبل العرض 17.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا لعمل الدجاج المشوي والمحشي وكل ما ترغبي به ولضمان طعم جيد يجب اختار أفضل الأنواع الأ وهو دجاج ساديا، السعر للكرتون قبل العرض 148 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 126.95 ريال سعودي. ويشمل العرض على العديد من السلع الغذائية الأخري ومنها : أرز باب القصر بسمتي أبيض عالي الجودة، 10 كجم السعر للكيس قبل العرض 65.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 46.95 ريال سعودي.

تستطيع الحصول على العرض الأن، أرز زاد الوطن هندي بسمتي 5 كجم السعر للكيس قبل العرض 28.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

زيت زيتون شايني جولد متبقي لا غنى عنه في كل الأطباق، 1.5 لتر السعر للحبة قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

زيت هالي ذرة نقي وممتاز ، 1.5 لتر السعر للحبة قبل العرض 18.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات وخصومات لا مثيل لها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات وخصومات لا مثيل لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.