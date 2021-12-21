نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم التمويل الراجحي الجديد للاستفسار المجاني ورفع طلب التقديم والشكوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم تمويل الراجحي للاستفسار المجاني عن أنواع تمويل بنك الراجحي الجديد 1443 المخصص للعملاء الذين يرغبون في الاستثمار وبناء المشاريع الصغيرة التي تدر عليه دخل إضافي، أو سد الاحتياجات التي تتطلب مصاريف إضافية على سبيل المثال الزوج والمصاريف المدرسية، وهنا يقدم مصرف الراجحي تمويل وطني شخصي بمميزات متعددة، أبرزها تسهيلات السداد، حاصلة على موافقة الهيئة الشرعية، والسرعة في إنهاء الإجراءات التي لا تتجاوز 30 دقيقة، الأمر الذي يضفي المصداقية والثقة العالية على التعاملات المصرفية مع بنك الراجحي.

رقم تمويل الراجحي

خصص بنك الراجحي رقم تمويل (8001241222) الذي يستطيع من خلاله العملاء الجدد الاستفسار المجاني عن تمويل الراجحي الجديد بما فيه من مميزات، والشروط والمستندات المطلوبة، كما أنه وسيلة لتقديم الشكاوى والاعتراض؛ حيث يتواصل العميل مع خدمة العملاء والإبلاغ عن الشكوى، أو في حالة فقدان البطاقة الائتمانية والمصرفية، أو عند الرغبة في وقفها، كما يوفر بنك الراجحي رفع شكوى عبر الرابط الرسمي alrajhibank.com.sa،يقوم العميل بتعبئة بيانات الطلب الشخصية، وبيانات الاتصال ثم مضمون الشكوى، ثم يرفق المستندات، ويرسل الطلب.

تمويل الراجحي الجديد

يوفر بنك الراجحي أنواع مختلفة من التمويل، منها التمويل الشخصي “وطني” يقدم للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط تمويل الراجحي الجديد 1443، ويقدم لهم مميزات في التسديد بالأقساط المريحة التي تصل إلى 60 شهر، بالإضافة إلى عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يزيد الثقة والمصداقية في التقديم على تمويل الراجحي الجديد، ويستطيع العميل التقديم عليه من خلال أحد الخيارات التالية:

زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي.

تثبيت تطبيق الراجحي على الجوال.

رفع الطلب عبر الاتصال على رقم تمويل الراجحي.

تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني بنك الراجحي لذلك.

شروط تمويل الراجحي الجديد 1443

يوفر بنك الراجحي التمويل الشخصي الجديد 1443 للأفراد المستوفين للشروط والضوابط المتمثلة في:

السن عند موعد سداد آخر قسط لا يزيد عن 60 عام للعميل على قيد الخدمة، و70 عامل للعميل المتقاعد.

العملاء على قيد العمل لابد أن تكون جهة العمل معتمدة لدى بنك الراجحي.

الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي للعملاء على قيد العمل لذلك.

المعاش لا يقل عن 1900 ريال سعودي للعملاء المتقاعدين.

الدخل الشهري للعميل المقيم لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي

يتعين على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل الراجحي الجديد، توفير المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل، والتي تتمثل في الهوية الوطنية، وتعريف بالراتب، تثبيت الراتب، ثم تعبئة نموذج طلب التقديم، وفي حالة الرغبة في الاستفسار التواصل على رقم تمويل الراجحي الجديد.