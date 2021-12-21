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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة كاملة.. منيو صب واي الجديد في السعودية 1443 والأسعار في المقال التالي
رحلة نجاح كبيرة تمتد إلى أكثر من 55 عامًا لسلسلة مطاعم subway العالمية، لذا فإن منيو صب واي الجديد في السعودية 1443 وأسعار الوجبات التي يقدمها من الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين والمقيمين في المملكة، خصوصًا في الرياض والدمام وجدة، لانتشار الفروع بها، فيما يضم المنيو قائمة كبيرة من السندويتمنيو صب واي السعودية مجموعة كبيرة ومميزة من السندويشات والسلطات والمقبلات، ذات الطعم المُحبب لجميع أفراد الأسرة.
منيو صب واي الجديد في السعودية
وننشر منيو صب واي الجديد في السعودية 1443هـ، خدمة للكبار والصغار بجميع الأسر التي تفضل الوجبات السريعة من هذه السلسلة، إذ نبدأ بقائمة السندويشات، وهي على النحو التالي:
|اسم الوجبة
|السعر
|ساندوتش دجاج بانيه كومبو
|٢٧ ريالا سعوديا
|بي إم تي الإيطالية كومبو
|٢٧ ريالا سعوديا
|سندوتش دجاج تيرياكي
|١٩ ريالا سعوديا
|سندوتش صدر ديك رومي
|٢٦ ريالا سعوديا
|سندوتش دجاج تيكا كومبو
|٢٦ ريالا سعوديا
|سندوتش تونة كومبو
|٢٥ ريالا سعوديا
|سندوتش جبنة حلومي
|١٧ ريالا سعوديا
|سندوتش بي إم تي الإيطالية
|١٩ ريالا سعوديا
|سندوتش تونة
|١٧ ريالا سعوديا
|سندوتش ستيك وجبنة
|١٩ ريالا سعوديا
|سندوتش دجاج تيكا
|١٨ ريالا سعوديا
|ساندوتش دجاج بانيه
|١٩ ريالا سعوديا
|سندوتش دجاج فاهيتا
|١٨ ريالا سعوديا
|سندوتش صدر الدجاج
|١٨ ريالا سعوديا
|سندوتش دجاج بيري بيري
|١٨ ريالا سعوديا
|سندوتش صدر ديك رومي
|١٨ ريالا سعوديا
منيو السلطات في subway السعودية
وحتى تصبح الوجبة متكاملة، يمكن للعميل شراء أحد أنواع السلطات التي تقدمها سلسلة subway، وهي على النحو التالي:
- سلطة دجاج فاهيتا وهي عبارة عن صدر الدجاج المشوي، بسعر ٢٤ ريالًا سعوديًّا.
- وسلطة ستيك دجاج نرياكي وجبنة، بسعر ٢٥ ريالًا سعوديًّا.
- دجاج تيكا بيري بيري بسعر ٢٤ ريالًا سعوديًّا.
- فطيرة تونة خضار، وجبنة حلوم بريميوم بسعر ٢٣ ريالًا سعوديًّا.
- سلطة بي إم تي الإيطالية من دجاج روتيسيري، بسعر ٢٥ ريالًا سعوديًّا.
طلبات إضافية ومشروبات
وتقدم سلسلة مطاعم subway طلبات إضافية ومشروبات مع الوجبات التي توفرها في جميع فروعها، وهي كالتالي:
- رقائق بطاطس بسعر ٥ ريالات سعودي.
- وبطاطس ودجز بسعر ٦ ريالات سعودي.
- وقطعة كوكيز بسعر ٥ ريالات سعودي.
- العصائر المختلفة بسعر ٣ ريالات سعودي.
- والمشروبات الغازية بسعر ٤ ريالات سعودي.
- الماء بسعر ١ ريال.
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