شروط تمويل الراجحي الجديد 1443 في السعودية

شروط تمويل الراجحي الجديد 1443 يعد من أحد أفضل الخدمات البنكية المقدمة من مصرف الراجحي السعودي لعملائه حيث يعمل المصرف باستمرار على توفير خدمات مميزة لعملاء البنك كنوع من أنواع تطوير المنتجات وكدعاية للبنك ولكنها دعاية هادفة وتستحق الضجة التي هي عليها، وكل ما يقدمه البنك يكون بهدف مساعدة المواطنين قبل الاستفادة منهم ومن أكثر ما يميز تمويل مصرف الراجحي والحصول على القروض منه هي أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتنافى مع أي بند من بنودها.

شروط الحصول على تمويل الراجحي الجديد 1443

كي يمكنك الحصول على تمويل الراجحي للعام الجديد يجب أن تتوافر بك كعميل لدى البنك بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-

يجب ألا يقل عمر المواطن المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد عمره عن 65 عامًا.

الدخل الشهري للعميل المتقدم على القرض يجب ألا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي وذلك في حالة واحدة وهي التمويل المشترك.

الحد الأدنى لدخل المواطن السعودي المقدم على القرض يجب أن يكون ألفي ريال سعودي.

إقرار العميل السعودي بأنه سيلتزم بسداد كل الأقساط الخاصة بالقرض في مواعيدها وعدم التقاعس عن تسديديها.

على العميل المقترض أن يكون أحد العاملين في الجهات المعتمدة الخاصة بمصرف الراجحي السعودي.

إذا كان العميل تابعًا لأحد البنوك الأخرى غير الراجحي يجب تحويل راتبه كاملًا على المصرف.

تقديم المواطن المقترض وثيقة تفيد تحويل راتبه من المصرف الآخر إلى مصرف الراجحي وتكون مدعومة من مكان عمله.

أهم مميزات تمويل مصرف الراجحي