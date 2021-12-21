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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التواصل مع الديوان الملكي لسداد الديون والقروض 1443 في المقال التالي
كيفية التواصل مع الديوان الملكي لسداد الديون لكل من يسأل عن الديوان الملكي لسداد الديون وخطوات التواصل 1443 سنوضح لكم بالتفصيل كيفية التقديم في الديوان الملكي السعودي للحصول على الخدمات المقدمة من الديوان، تعمل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر على تقديم كل الخدمات التي تساعد المواطنين على الحصول على حياة هنيئة وراضية وخاصة تحت ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حاليًا في كل بقاع العالم، وكان من بين هذه الخدمات هي ما يقدمه الديوان الملكي الخاص بالدولة للمواطنين.
شروط التقديم على الديوان الملكي لسداد الديون 1443
يمكنكم التقديم على طلب سداد الديون من الديوان السعودي بكتابة الخطاب الخاص ولكن يجب أن يرفق الخطاب توافر ما يلي:-
- يجب كتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم على الطلب.
- كما أنه يجب كتابة كل التفاصيل الخاصة بالحصول على الدين وضمان سداده ومن بين هذه التفاصيل ما يلي:-
1.قيمة المبلغ المستحق.
2.الجهة التي يدين إليها المواطن.
- بعد التأكد من كتابة كل ما يخص الخطاب بشكل صحيح يذهب المواطن إلى أقرب فرع بريد سعودي إليها ويقوم بإرسال الخطاب والطلب من خلاله.
- يصل إلى المواطن طلب يسمى بالرقم الخاص بطلب السداد وعلى المتقدم على سداد الدين الاحتفاظ بهذا الرقم حتى إذا لزمه في أمر آخر.
- يتم مراجعة الطلب لمدة شهر كامل منذ يوم تقديم الطلب إلى البريد ويتم قبول طلبكم إذا توافرت كافة الشروط الخاصة بالسداد.
كيفية وخطوات التقديم على سداد الديون من الديوان السعودي
- الدخول على الموقع الرسمي لموقع الديوان الملكي السعودي.
- بعد ذلك يقوم المواطن بعمل حساب جديد على الموقع وإذا كان لديه حساب يقوم بالدخول عليه.
- عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- إذا كان مستخدم جديد على الموقع يقوم بإدخال اسمه ورقم الهاتف المحمول.
- وسيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك تشمل اسم المستخدم وكلمة السرور الخاصين بحسابك على الموقع.
- بعد تسجيل الدخول يقوم المواطن باختيار الطلب الذي يريد الحصول عليه وهو “سداد الديون” من خلال النقر على أيقونة “شكاوى عامة”.
- يقوم بماء كل البيانات الخاصة بالدين ورفع كل المستندات التي تثبت صحة ما كتب.
- وأخيرًا يقوم بالنقر على كلمة “ارسال” وسيتم تواصل الديوان معه إذا تم قبول طلبه.
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