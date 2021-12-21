نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة الدعم السكني من صندوق التنمية للأسر السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن بالتعاون مع وزراة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة الدعم السكني للأسر ذات محدودة الدخل المنخفض، ولذلك هذا لكي يتم تملك للمواطنين السعوديين وحدات سكنية، حيث أن هذا يقوم بتوفير جميع احتياجاتهم، ولذلك تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان بالسعودية عن تحديد مبلغ مالي للدعم السكني، ولذلك تم الايضاح على أن قد يكون المبلغ المالي يختلف من أسرة لأخرى، وهذا بناءاً على عدد أفراد الأسرة، وقيمة الدخل الشهري الكلي الخاص بالأسرة السعودية، ولذلك سوف نقوم بتوضيح كم يبلغ الدعم السكني للأسرة الواحدة،

كم يبلغ الدعم السكني للمستفيدين:

أعلنت وزراة الإسكان على أن قيمة مبلغ الدعم السكني للمستفيدين يحدد بناءاً على عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري الخاص بهم، ولذلك يكون مبلغ الدعم السكني يختلف من مستفيد إلى مستفيد آخر، ولذلك تم الإعلان على لا يمكن تحديد المبلغ إلا بعد الفحص، وبيانات المستفيدين من خلال الجهات المختصة بالمملكة.

في الفترة الأخيرة تعمل الحكومة السعودية على توفير جميع سبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين للدعم السكني، حيث بناءاً على ما دفعته الحكومة السعودية، لكي يتم تقديم مبادرة الدعم السكني للمستفيدين، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من قبل وزارة الإسكان وبرنامج صندوق التنمية العقارية السعودي.

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من مبادرة توفير هذه الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين المستفيدين، ومساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل على امتلاك منزل مناسب لهم، ومن خلال الحديث عن مبلغ الدعم السكني، سوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال موقع ثقفني بنود مبادرة الدعم السكني الذي تم الايضاح عن من خلال وزارة الإسكان.

بنود مبادرة الدعم السكني للمستفيدين :

قيمة الدعم السكني يصل إلى 100% للأسر السعودية التي يصل عائدها الشهري إلى 14000 ريال سعودي أو أقل. مبلغ الدعم السكني قد يصل إلى 95% التي تصل عائدها إلى 15 ألف ريال سعودي مخصص. إذا كان قيمة الدعم السكني يصل إلى 90% للأسر السعودية قد يصل عائدها الشهري إلى 16000 الف ريال سعودي. في حالة قيمة الدعم السكني 85% التي يصل عائدها الشهري إلى 17000 ريال سعودي مخصص للمستفيدين. قيمة الدعم السكني 80% للأسرة التي يصل عائدها الشهري إلى 18 ألف ريال سعودي. الأسر التي تصل إلى 75% للأسرة التي يصل عائدها 19000 ريال سعودي. إذا كان مبلغ الدعم السكني يصل إلى 70% للأسر التي يصل عائدها الشهري إلى 20 ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك أن قيمة مبلغ الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج سكني تزداد بنسبة مئوية قد تصل إلى 5% كلما زاد عدد أفراد الأسرة السعودية، سوف يتم الحصول على مبلغ الدعم السكني، وهذا بناءاً على شروط الاستيفاء في التقديم بالطلب.