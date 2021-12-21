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عمر شويل - جدة خطوات وشروط تفعيل هوية مقيم الرقمية 1442 من الجوازات السعودية يبحث الكثير من القيمين في الملكة العربية السعودية عن كيفية تفعيل هوية مقيم رقمية، وقد جاءت إتاحة استخراج هوية مقيم الرقمية لكي يستطيع كل من المواطن والمقيم الاستفادة من التقنيات الرقمية على حد سواء، أوضحت الأحوال المدنية السعودية عن طريقة استخراج هوية مقيم الرقمية، حيث أنها تفيد حال تم طلبها من الجهات الأمنية وليس بحوزة المواطن ما يثبت شخصيته، ويمكن من خلال الهوية الرقمية أن يتم التعرف على الشخص عن طريق إبرازها للجهات المختصة في أي مكان، ويمكن حفظها على الهاتف المحمول وعرضها بدون الحاجة إلى وجود إنترنت بعد أن تتم طباعتها وتنزيلها وحفظها في الجهاز، كما يمكن معرفة خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية و طريقة تفعيلها عبر أبشر أفراد.

خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية 1442

أن يقوم المستفيد بتحميل تطبيق أبشر أفراد. قم بتسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد. علي المستفيد اختيار خدماتي. أن يقوم المستفيد باختيار تحميل هوية مقيم الرقمية. في نهاية الصفحة قم بالضغط علي تحميل هوية مقيم.

تسليم هوية مقيم عبر البريد من خلال بوابة مقيم

أعلنت الجوازات السعودية أنه عبر بوابة مقيم ستصل هوية مقيم من خلال خدمة توصيل الوثائق عند إكمال إجراءات الإصدار أو التجديد، وقد ذكر الحساب الرسمي للمدرية الجوزات السعودية علي موقع “توتير” أنه سعيا منها لتوفير الوقت والجهد لعملاءها أتاحت أمكانية توصيل هوية المقيم بشكل إلكتروني عن طريق بوابة مقيم.

خطوات الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم

يمكن للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بكل سهولة، وذلك من خلال مجموعة خطوات يجب السير عليها بالترتيب للحصول على نتيجة الاستعلام المطلوبة، وهي على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى نظام أبشر. ثم النقر على خيار أبشر أفراد. إضافة اسم المستخدم. ثم إضافة كلمة المرور. الضغط على يخار تسجيل الدخول.ثم إضافة رمز التحقق ثم تسجيل الدخول إلى قائمة استعلاماتي. النقر على أيقونة الجوازات، ثم النقر على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. إضافة رقم الإقامة، ثم إضافة رمز التحقق المرئي. الضغط على خيار الاستعلام، ومن ثم سوف تظهر للمستخدم جيع البيانات الخاصة بالإقامة

قيمة الغرامة لتأخير تجديد هوية المقيم

أوضحت مدرية الجوازات السعودية أن في حال عدم تجديد الهوية للمقيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاءها، يتوجب عليه سداد قيمة الغرامة المذكورة، وتكون كالتالي:

في حالة تأخر المقيم عن تجديد الهوية للمرة الأولي يتوجب علية دفع غرامة بقيمة 500 ريال سعودي . إذا تأخر المقيم للمرة الثانية في تجديد الهوية عن معادها المحدد عليه بدفع غرامة مالية بقدر 1000 ريال سعودي . و أخيرا إذا تكرر عدم التجديد للمرة الثالثة يتعرض المقيم للعقوبة بالأبعاد .

البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة هوية المقيم

تتطلب عملية التجديد للهوية الخاصة بالإقامة في المملكة العربية السعودية تقديم مجموعة من المعلومات والبيانات الخاصة بالمقيم، ومن أهمها اسم الشخص وصورته ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنسية، وكما يجب إضافة البيانات الخاصة بالمهنة الذي يعمل بها المقيم، والتي تتمثل في هنالك بيانات خاصة بالوظيفة العمل للمقيم يجب تقديمها، ومن أهمها اسم صاحب العمل أو اسم الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها، حيث تترك وزارة الداخلية فترة سماح تبدأ بشهر في حال أن كان هناك عذر مقبول للتأخير.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية أطلقت مؤخرا نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية عبر تطبيق أبشر أفراد بمسمى الهوية الرقمية لتسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم البطاقة، كما أن الجوازات السعودية تعلن عن الغرامة المحددة لتأخير تجديد هوية المقيم.