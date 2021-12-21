نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد موعد نزول راتب التقاعد لهذا الشهر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المتقاعدين بالبحث عن موعد صرف معاش التقاعد لشهر ديسمبر حيث المؤسسة العامة للتقاعد هي التي تعتبر مسؤولة عن صرف معاشات المتقاعدين، كما أنها تقوم بتحديد الموعد للصرف وقد حددت أن الصرف سوف يتم يوم 25 من كل شهر، ولكن يمكن أن يتأخر أو يتقدم يوم بسبب الاجازات أو العطلات الرسمية، وسنوضح لكن من خلال المقال هذا موعد صرف معاش التقاعد لشهر ديسمبر 2021م.

أهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

حيث أنها تعتبر هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد الصرف والتي تقوم بتحديد مبلغ الصرف، وقد حددت موعد صرف معاش التقاعد لشهر ديسمبر والذي يتم صرفه في يوم الأحد الموافق 2021/12/26 ميلادي، ولكنه سيتأجل لمدة يوم واحد فقط، حيث أنه يتبقى 7 أيام على موعد الصرف حيث أنها قد صرحت على أنه يوجد داخل المملكة العربية السعودية 4 جهات تقوم بنظام التقاعد حيث تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بالإشراف عليها.

ما هي جهات التقاعد بالمملكة 1443

يوجد أربعة جهات للتقاعد لدى المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية ومنها كالتالي:

الجهة الأولى هي التي تعتبر المسؤولة عن المتقاعدين المدنيين.

أما الجهة الثانية هي التي ستكون المسؤولة عن المتقاعدين العسكريين.

الجهة الثالثة كما أنها تعتبر المسؤولة عن فترة الخدمة.

أيضًا الجهة الرابعة هي المسؤولة عن تبادل المنفعة.

طريقة الاستعلام عن موعد نزول راتب التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد بعض من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن موعد صرف معاش التقاعد لشهر ديسمبر، ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية ومن ضمن هذه الخطوات هي كالتالي:

يتم القيام بالدخول على الموقع الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد التابع إلى التأمينات الاجتماعية في المملكة.

نقوم بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

حيث يتم اختيار التعريف بالمعاش.

كما أننا نقوم باختيار ابدأ الخدمة.

يتم إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المناسبة لها.

نقوم باختيار زر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

يتم ظهور أمامك صفحة تحمل كافة المعلومات التي تختص لموعد صرف المعاش.

كيفية التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

حيث يمكننا التواصل والاستعلام الإلكتروني من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك للتعرف على موعد نزول راتب التقاعد أو خدمات التقاعد، كما يمكننا التواصل بالدخول إلى صفحتها الرسمية على موقع تويتر وأيضًا يوجد أرقام التواصل 92001400 أو من خلال 8001248889 داخل أراضي السعودية.