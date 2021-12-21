عروض شفروليه 2022 من التوكيلات العالمية للسيارات في نهاية العام ومعرفه السيارات بالأسعار

عروض شفروليه 2022 من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام من الشهر الحالي لجميع المواطنين بمناسبه نهاية العام. كما أعلنت عن العروض شركه التوكيلات العالمية للسيارات عبر صفحتها الشخصية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه مع بداية الشهر الحالي والتي تناسب جميع المواطنين السعوديين وتلبي جميع أغراضهم اليومية. والتي من أهمها عروض الراجحي للسيارات المستعملة بمناسبه نهاية العام بأسعار غير متوقعه علي جميع السيارات. كما تم الإعلان أيضا عن عرض البطاقات الائتمانية من الأهلي في اخر العام بمميزات غير مسبوقه علي جميع البطاقات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل مع معرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض بالأسعار الخاصة لكل سياره. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه التواصل مع الشركة والحصول علي سياره جديده من خلال المقالة الأتية.

عروض شفروليه 2022

أعلنت شركه التوكيلات العالمية للسيارات بإطلاقها لعده عروض حديثه علي السيارات في الشهر الحالي والتي شملت سيارات شفروليه الحديثة بالمملكة. كما أشارت الشركة أيضا انه يمكن لجميع المواطنين بالحصول علي العروض بكل سهوله. كما أعلنت أيضا الشركة عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 15 ديسمبر 2021 وتنتهي في 31 ديسمبر 2021.

سيارات شفروليه

كما تم الإعلان أيضا عن السيارات التي شملتها العروض بالأسعار الخاصة بكل سياره. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

كابتيفا 2022 LS بسعر 67040 ريال.

سلفرادو 2021 غمارة بسعر 108700 ريال.

تاهو 2021 LS 2WD بسعر 205570 ريال.

سوبربان 2021 LS 2WD بسعر 212770 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض شفروليه

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض شفروليه 2022 الجديدة. وذلك عن طريق زياره احد فروع شركه التوكيلات العالمية للسيارات الموجودة في جميع أنحاء المملكة واختيار السيارة المناسبة لك واستلامها فورا. أو عن طريق الاتصال علي الرقم 8002442244 وهو رقم الشركة والتواصل معهم عبر الجوال والاستفسار اكثر عن العروض ويمكن حجز السيارة أيضا عبر الهاتف وتحديد موعد واستلامها من احد فروع شركه التوكيلات العالمية للسيارات.