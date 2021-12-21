شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل 1443 في السعودية

شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل 1443 في المملكة العربية السعودية حيث أن المملكة تعمل باستمرار على تقديم العديد من الخدمات المتعددة التي تساعد المواطنين السعوديين في العيش حياة راضية هنيئة يمكنهم من خلالها التكيف مع الظروف البيئية المحيطة بهم وخاصة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها كل البلاد حول العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتعطيل الأعمال والاقتصاد المتدهور وكانت هذه الخدمات بمثابة طوق النجاة لمن أطاحت به هذه الظروف أرضًا.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية

يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لمواطنيها وللتسجيل في البرنامج يجب اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

قم بإكمال كافة البيانات المطلوبة منك على الصفحة الرئيسية للموقع ثم قمر بالنقر على زر “تسجيل”.

بعد الضغط على تسجيل يتم إرسال “رقم توثيق” على هاتفك المحمول قم بكتابته في الصفحة التي ستظهر أمامك مباشرة ثم قم بالضغط على أيقونة “توثيق”.

إذا كان ليس لديك حساب في الموقع قم بعمل حساب جديد ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

من الصفحة الرئيسية لحسابك على الموقع قم باختيار “الملف الموحد” ثم قم بملء كافة البيانات المطلوبة منك والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها قم بالنقر على “تأكيد البيانات”.

سيتم فتح أمامك نافذة بها كافة البرامج التي تريد الحصول عليها وقم باختيار نظام “الضمان الاجتماعي المطور”.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي 1443