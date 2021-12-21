خدمة تواصل منصة أبشر الإلكترونية لتمكين المستفيدين من خدمات الجوازات 1443

خدمة تواصل منصة أبشر الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للجوازات السعودية والتي تم تدشينها وتفعيلها لكافة المستخدمين بالمملكة لتسهيل التواصل مع الجوازات والمستفيد والمختصين في المديرية العامة للجوازات، في حال واجهت المستفيد أي عقبة أو أي استفسارات الجوازات أو ملاحظة في الخدمات المقدمة من الجوازات السعودية، والتي من الممكن أن تسبب عائق في إكمال إجراءاتهم الإلكترونية أو معاملاتهم، ويتم استخدامها وفق الشروط والتعليمات التي حددتها الجوازات.

خدمة تواصل منصة أبشر 1443هـ

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن المديرية العامة للجوازات السعودية تقوم بتطوير خدماتها بشكل مستمر للتيسير على المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، وفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف للعمل على راحة المواطنين وتيسير التعاملات فيما بينهم وبين المؤسسات المختلفة بالمملكة، لذا فقد تم تدشين خدمة تواصل التي تقوم بحل المشكلات إلكترونيًا ومن أبرز المشكلات التي تقوم خدمة تواصل بحلها إلكترونيًا نذكر منها التالي:

أولًا حل أي مشاكل تتعلق بالجواز السعودي وتصاريح السفر.

كذلك تقوم بتنفيذ كافة إجراءات هوية مقيم إلكترونيًا بالسعودية.

أيضًا تستخدم في حل المشاكل المتعلقة بخدمات التابعين والمكفوفين.

كما تعمل على تنفيذ إجراءات هوية مقيم إلكترونيًا خارج المملكة.

أيضًا تستخدم في التواصل مع الجوازات فيما يتعلق بتأشيرات الخروج والعودة النهائية.

كذلك يتم استخدامها في تنفيذ إجراءات تأشيرات الزيارة بالمملكة.

تستخدم في تمديد الزيارة لليمنيين.

أيضًا تمديد الزيارة للسوريين.

كما يتم استخدام خدمة تواصل لنقل الخدمات و كذلك في تعديل المهن.

لنقل الخدمات و كذلك في تعديل المهن. في النهاية يتم استخدام خدمة تواصل في تحديث وتمديد الجواز وأيضًا في البلاغات.

خطوات تفعيل خدمة تواصل للمستفيدين عبر أبشر جوازات 1443

وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن كيفية تفعيل الخدمة عبر منصة أبشر بالمملكة، بالترتيب التالي:

أولًا القيام بتسجيل الدخول عبر حسابك الإلكتروني الشخصي بمنصة أبشر https://www.absher.sa

قم باختيار الخدمات الموجودة في أسفل الشاشة من قائمة خدماتي.

قم باختيار أيقونة الجوازات من الخيارات المتاحة أمامك.

القيام بالضغط على أيقونة تواصل الموضحة أمامك على الشاشة.

الموضحة أمامك على الشاشة. القيام باختيار طلب جديد.

وأخيرًا قم بالضغط على أيقونة طلب.

أبرز التعليمات الواجب اتباعها للاستفادة من الخدمة 1443

ومن أبرز التعليمات الواجب اتباعها من قبل المستفيدين من خدمة تواصل للاستخدام الصحيح اتباع التعليمات التالية:

أولًا التدقيق في وصف الطلب ويعني ذلك القيام بشرح الخدمة المطلوبة موضح بها كلًا من رقم الحدود وأيضًا رقم هوية مقيم.

ويعني ذلك القيام بشرح الخدمة المطلوبة موضح بها كلًا من رقم الحدود وأيضًا رقم هوية مقيم. كذلك رفع المرفقات ويعني ذلك رفع كافة المرفقات المطلوبة الخاصة بطلب الخدمة.

شروط الاستفادة من الخدمة المقدمة من الجوازات السعودية 1443هـ

كذلك لابد من معرفة كافة الشروط المتعلقة باستخدام الخدمة ونذكرها في النقاط التالية: