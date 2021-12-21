نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر | الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان عن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر المقدم من صندوق التنمية العقارية، حيث يحرص مواطني المملكة وخاصةً الأشخاص المُستفيدين من هذا البرنامج إلى معرفة التوقيت المُقرر لصرف مُستحقات وفوائد الدعم، ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة الحكومة السعودية لتقديم الدعم المادي والسكني للأسر السعودية، حيث تعمل وزارة الإسكان على تقديم أفضل المنتجات السكنية المتنوعة والتي يصل عددها إلى 200 ألف منتج سكني من بينهم أراضي ووحدات سكنية مجهزة، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي موعد صرف دعم شهر ديسمبر.

برنامج صرف الدعم السكني

يعتبر برنامج الدعم السكني من أحد أهم البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير سكن مخصص للمواطنين السعوديين الأكثر احتياجًا، وتمكين الأسر السعودية من القدرة على تملك المنازل الخاصة بهم، وزيادة نسبة تملُّك المساكن بين فئة كبيرة من المواطنين، ويتكون الدعم من توفير وحدة سكنية بأسعار قليلة عن سعر السوق وسداد ثمن تلك الوحدة بالتقسيط دون فوائد، ويمنح المواطن المستفيد أراضي وتمويل مدعوم من الدولة، وفيما يلي سوف نتعرف علي موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر لعام 2021، الموافق شهر جمادي الأولي 1443.

موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر الموقع الرسمي سكني الخاص بالوزارة، عن موعد نزول صرف الدعم السكني، حيث جاء موعد نزول الدعم السكني شهر جمادى الأولى (راتب شهر ديسمبر) الخميس 19-05-1443هـ الموافق (2021-12-23 ميلادي)، حيث اعتادت الوزارة صرف الدعم السكني لهذا الشهر في يوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، أي أنه سوف يتم صرف الدعم بعد يومين وبضعة ساعات، حيث يستطيع المواطن المستفيد الحصول على الدعم الشهري قبل إيداع الدعم الراتب وصرف الدعم السكني المقرر في موعده المحدد بصورة طبيعية من خلال الموقع الرسمي لسكني.

شروط الحصول على الدعم السكني لشهر ديسمبر

حددت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط من أجل حصول المستفيدين على دعم السكني، حيث يستطيع المواطن السعودي الحصول على الدعم سكني في حالة استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعوديًا فلا يمكن للمقيمين من الجنسيات الأخرى الاستفادة من هذا الدعم.

يشترط أن يكون كافة أفراد الأسرة ممن يعولهم المتقدم بطلب الحصول على الدعم مقيمين بشكل دائم في السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 24 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني رب أسرة.

إلا يكون المتقدم تمكن من الحصول مُسبقًا على أي نوع من أنواع الدعم السكني السعودي المقدم من الحكومة.

يجب ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل يصلح للسكن خلال الخمس سنوات الماضية.

ألا تكون الأسرة لديها القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب.

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الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

بعد معرفة موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر،يجب معرفة طريقة الاستعلام عن الدعم برقم الهوية، حيث يعتبر واحد من أهم البرامج التمويل العقاري فهو دعم مادي للوحدات السكنية يتم صرفه كل شهر علي مدار العام ويكون مواعيد صرفه للمواطن في تاريخ 24 من الشهر الميلادي، ويتم تحديد القيمة المالية لكل فرد حسب حالته عند تقديم الطلب الخاص به في صندوق التنمية العقاري بالمملكة، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن صرف دعم سكني برقم الهوية.

في البداية يجب الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية.

قم بالضغط على أيقونة “ تسجيل الدخول “.

“. ادخل رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك قم بالتحقق من أنك لست روبوت.

اضغط على “ التالي “.

“. ومن ثم سوف يتم تحويلك إلى بوابة سكني الإلكترونية.

قم باختيار قائمة “ الخدمات العامة “.

“. اختر خدمة “ الاستعلام برقم الهوية “.

“. وفي حالة الرغبة في التحقق من الاستحقاق يتم ذلك عن طريق تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

قم بإدخال البيانات الشخصية.

اضغط على “ استعلام “.

“. في النهاية سوف تظهر إليك النتيجة الاستعلامية سواء كنت مستحق للدعم أم غير مستحق له.

ويمكنك الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية والتعرف علي مواعيد صرف المبلغ التمويلي.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي موعد صرف الدعم في شهر ديسمبر لعام 2021، ومعرفة كافة شروط الاستحقاق، وكيفية الاستعلام عن دعمك من خلال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.