نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سفير التقديم في مسار التميز للابتعاث 2022 وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم عن رابط منصة سفير التقديم في مسار التميز للابتعاث للعام الدراسي 2022، ونشرت الوزارة على حسابها في مواقع التواصل، تفاصيل بدء التسجيل في مسار التميز للابتعاث مبينة طريقة تقديم طلب جديد من داخل المنصة، للخريجين من الحاصلين على شهادات الماجستير والدراسات العليا، على حسب الشروط والضوابط الخاصة بالقبول في البرنامج، وقد جاء في الإعلان تحديد التخصصات التي سيتم القبول عليها لمن يرغب في تسجيل طلبة، والانتفاع بمزايا البرنامج من أجل زيادة المهارات والمعارف.

رابط منصة سفير التقديم للابتعاث الخارجي

أوضحت وزارة التعليم أن التقديم على مسار التميز للابتعاث سوف يشمل على تخصصات جديدة، بما يدعم التنمية وتوفير الكوادر لوظائف المستقبل، وقامت الوزارة بتدشين رابط منصة سفير التقديم للابتعاث للعام 2022/2023، وبداية من اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2021، يمكن للخريجين من يمتلكون التخصصات ولديهم الرغبة في الابتعاث على تلك البرامج، والدراسة في الخارج بالجامعات المعتمدة والموصي بها، حيث سيكون الابتعاث على 19 دولة خارج حدود المملكة.

خطوات تقديم طلب الابتعاث على مسار التميز، وشروط القبول من خلال رابط منصة سفير التقديم، ويجب القيام بتنفيذ تلك الخطوات للدخول:

الدخول على رابط منصة سفير للتقديم على الابتعاث.

سجل الدخول

اختيار مسار التميز للابتعاث.

اختيار تخصص البكالوريوس أو التقديم على برنامج الدراسات العليا.

يجب مراجعة كل الشروط والضوابط والموافقة عليها.

مواعيد التقديم على الابتعاث الخارجي وزارة التعليم

من اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 يمكن التقديم على منصة سفير التقديم للابتعاث الخارجي، والتسجيل على احد التخصصات علما بأن فترة التقديم سوف تنتهي في يوم الخميس 5 مايو 2022، وسوف تبدأ السنة الأكاديمية من 8/2022، وحتى 7/2023، وسوف تعلن نتائج المفاضلة، عقب الانتهاء من الأعمال المرتبطة، بداية من شهر يونيو 2022 .

شروط مسار التميز للابتعاث

أوضحت وزارة التعليم عدد من التفاصيل حول الجامعات العالمية التي يمكن التقديم عليها في برنامج مسار التعليم المتميز، ثم اختار أما البكالوريوس أو خريجي درجة الماجستير، وعند اختيار المسار ينتقل النظام بك إلى قائمة التعليمات والاشتراطات التي يجب فراءتها بعناية، وحول التخصصات المتاحة فهي 21 تخصص كما يلي: علوم البحار ، خدمة اجتماعية ، موارد البشرية، علم اجتماعي، إدارة ضيافة، سياحة وفنادق، إعلام وعلوم اتصال، علاقات دولية، رياضة.