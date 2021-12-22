مساعدات الديوان الملكي تقديم طلب والأوراق المطلوبة

مساعدات الديوان الملكي تقديم طلب أو آلية التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون تندرج تحت الخطوات المتبعة لسداد دين المواطن، فقد كثرت الأعباء على المواطنين وخصوصًا العائل للأسرة سواء إن كان الزوج أو إن كان الابن ولكن هو العائل الوحيد لأسرته، فيمكنه تقديم نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي من جديد من أجل سداد هذا الدين، كما أن نموذج طلب المساعدات المالية قد يكون من أجل إتمام أعمال ترميم المنازل وسوف نشرح آلية تقديم طلب الديوان الملكي لسداد الديون.

مساعدات الديوان الملكي تقديم طلب

يعمل الديوان الملكي السعودي على مساعدة عدد كبير من الفئات في المجتمع من بينهم الذين لم يجدوا عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى من تعثر في سداد القروض البنكية من البنوك، والذين يُعانون من أحد الأمراض المزمنة أو من يعاني من عجز، وعلى من يرغب في معرفة طريقة مساعدات الديوان الملكي تقديم طلب الالتزام بالتالي:

التواصل هاتفيًا على رقم 8994000000.

يمكن أيضًا الاستفسار من خلال موقع الديوان الملكي عن آلية تقديم طلب المساعدات.

يُرسل معروض طلب المساعدة المالية من خلال عنوان الديوان الملكي بالهدأ بمحافظة الرياض العاصمة السعودية.

الوثائق المطلوبة للتقديم على مساعدات الديوان الملكي السعودي

في حال كانت لديك أوراق أو مستندات رسمية تثبت صحة ما هو مُدرج في معروض طلب المساعدة المالية فيتعين أن يتم تقديمه، وذلك مثل التالي:

تقديم الأوراق التي تثبت البيانات الشخصية مثل صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

ضرورة تقديم الأوراق التي تؤكد على أنك متراكم عليك ديون، على أن تكون معتمدة رسميًا من خلال الجهة التي حصلت على القروض منها.

تقارير طبية صادرة من خلال المستشفيات الحكومية السعودية الرسمية، وذلك إن كنت ترغب في الحصول على مساعدة علاجية.

كما وإن كنت ترغب في الحصول على منحة أرض فينبغي تقديم ما يثبت أنك لا تملك مسكن مناسب لأفراد أسرتك ولا يوجد مسكن مسجل باسمك، وأي أوراق رسمية أخرى لإثبات صحة ما تقدمه من شكوى إلى الديوان الملكي السعودي.