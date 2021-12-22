نموذج طلب المساعدات المالية من الديوان الملكي السعودي وطرق التواصل

نموذج طلب المساعدات المالية هي الصيغة المستخدمة في طلب مساعدة مالية لبناء منزل أو لسداد الدين أيضًا، ولكن الصيغة تختلف بحسب الجهة التي ستلجأ إليها للحصول على المساعدة المالية، من بينها الديوان الملكي، والذي أعلن عن مشاركته في دعم المواطنين السعوديين، وأتاح لهم فرصة تقديم مساعدات مالية من الديوان الملكي ضِمن إطار الخدمات المتوفرة حاليًا وسوف نوفر لكم طريقة الديوان الملكي لسداد الديون وما هي خطوات مساعدات الديوان الملكي تقديم طلب 2022.

نموذج طلب المساعدات المالية

إن كنت تريد تقديم معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي فيتعين عليك الالتزام ذكر الأسباب، فهناك من يرغب في الحصول على مساعدة مالية من أجل الزواج أو من أجل سداد الدين بالإضافة إلى طلب المساعدة المالية من أجل شراء منزل جديد أو ترميم المنزل القديم، وإليكم صيغة أو نموذج طلب المساعدات المالية الجديد:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله رب العالمين، أما بعد…،

إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظكم الله ورعاكم وأطال عمركم وبارك فيه.

يعلم الله أني أتشرف بكم، ولهذا أرغب في مساعدتي، وتقديم الدعم المالي لي، من أجل حاجتي إلى المال للنفقة على أسرتي ومن أجل سداد ما تراكم عليا من دين، وأعلم أنكم ترغبون في مساعدة المواطنين وخصوصًا في مثل حالتي.

وأعتذر عن الإطالة، وأدعو الله أن يصلكم المعروض في أقرب وقت ممكن، من أجل تلبية احتياجاتي، وسداد ديني، كي أعيش عيشة كريمة مع أسرتي والتي تتكون من (اذكر تفاصيل عدد الأسرة وقيمة الدخل والرواتب التي تحصلون عليها أيضًا).

وعقب الانتهاء يتعين عليك كتابة الاسم وتاريخ الميلاد، وأي بيانات خاصة بك أو بأفراد الأسرة كي يكون من السهل التواصل معك.

هاتف الديوان الملكي السعودي للتواصل

ويمكن التواصل من خلال الديوان الملكي لمعرفة جميع التفاصيل، والحصول على أدق المعلومات التي تخص المساعدات المالية والمساعدات الشخصية أيضًا، وتعمل الأرقام طوال أيام الأسبوع فيمكن الاتصال على رقم 920030003، وسوف يتم التواصل معك مرة ثانية من أجل تقديم المساعدة المالية أو المساعدات العلاجية المختلفة.